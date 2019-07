PARTAGER Les associations Sqala et Relais Prison organisent la 2ème édition du festival du film d’Oukacha

L’Association Sqala, en partenariat avec l’Association Relais Prison et avec le soutien de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et la Réinsertion, organisent la seconde édition du festival du film d’Oukacha du 01 au 17 juillet 2019.

Dans le cadre de sa collaboration avec l’association Marocain Pluriel, l’Association Sqala poursuit son rendez-vous de dialogue Café Politis et annonce la projection sur l’esplanade de La Sqala, jeudi 11 juillet à 19h30, du documentaireDes images entre les murs, cinéma à Oukacha réalisé par Hélène Harder durant l’organisation du 1er Festival du film à Oukacha . L’événement sera suivi d’un débat avec les protagonistes, intitulé “Jeunesse en détresse, un autre regard”.

Créé en 2018, le festival du film d’Oukacha a pour objectif le renforcement de la prise en charge des détenus mineurs garçons en matière d’autonomisation et d’habilitation socio-économique. Il vise à consolider les capacités et à introduire des outils impliquant les acteurs économiques, la société civile et des experts nationaux et internationaux dans le processus de réinsertion des jeunes détenus.

LNT avec CdP