A l’occasion du 20ème anniversaire de Noujoum, association de parents née en 2003 à Casablanca de la volonté de ses membres fondateurs d’améliorer le quotidien des petits patients hospitalisés, la Fondation TGCC et la maison de vente Mazad & Art viennent d’organiser une vente aux enchères le 16 décembre dernier dont les recettes seront entièrement versées à Noujoum pour soutenir ses actions. L’association est socialement engagée à fournir le soutien matériel et psychologique aux enfants atteints du cancer, à l’amélioration du vécu de la maladie et à la dédramatisation du milieu hospitalier.

A cet effet, plusieurs artistes et collectionneurs ont répondu favorablement à cette demande et ont généreusement fait don d’une ou de plusieurs œuvres emblématiques.

‘‘ Depuis sa création, la volonté de pouvoir préserver, transmettre et révéler la culture n’a cessé d’être le leitmotiv de la Fondation TGCC et nous travaillons chaque année pour rendre les différentes écritures plastiques accessibles à tous. Dans cet élan, il a toujours été indispensable pour nous d’amorcer, conduire mais surtout de soutenir un volet caritatif à travers l’organisation des ateliers pour les enfants, les événements caritatifs, les collectes et les dons de livres ainsi que la collaboration avec différentes associations et orphelinats. Lors de notre première rencontre avec Noujoum en janvier 2023, nous avons tout de suite été marqué par le travail colossal fourni en faveur des enfants malades depuis 2003. Accompagner donc l’association par les différentes actions artistiques était une évidence pour nous et c’est pour cette raison précise que nous sommes heureux de mener cette vente aux enchères caritatives à l’occasion du 20 ème anniversaire de l’Association Noujoum, en partenariat avec Mazad Art, que nous remercions tant’’, a indiqué Mme Meryem Bouzoubaa, Présidente de la Fondation TGCC.

