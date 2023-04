A l’initiative de l’Association Ecole Riad Zitoun, une soirée de Gala est prévue le 3 juin prochain dans les magnifiques jardins du Beldi Country Club Marrakech.

Sur les objectifs de cette soirée de hala, l’Association Ecole Riad Zitoun ambitionne dans un premier lieu de collecter des fonds nécessaires au remplacement du bus de transport actuel devenu coûteux à cause des frais de maintenance et de réparation.

Il est important de souligner dans ce sens que les jeunes filles bénéficiaires de l’Ecole Riad Zitoun sont éparpillées sur des douars étendus sur un rayon de plusieurs kilomètres, d’où l’urgence d’un nouveau moyen de transport adapté et davantage pratique pour la mobilité de ces petites filles de l’Ecole Riad Zitoun dans des conditions de confort et de sécurité.

Toutefois, cette soirée de gala offrira aux petites filles rurales la motivation nécessaire pour une fréquentation assidue de l’école et plus de soutien au dossier de demande de l’utilité publique déposé par l’Association.

Cette soirée sera animée par Chico et les Gypsies, la chanteuse Hasna Maghribia et Levon Minassian. Pour rappel, Chico et les Gypsies en bénévoles avec un grand élan de solidarité qui leur sont reconnu apportent leur soutien effectif à une collecte de fonds en organisant au profit de l’Association un concert de musique et partage. En effet, en 2016, le groupe a organisé l’organisation un concert de musique au profit de l’Association Ecole Riad Zitoun. Aujourd’hui et comme Hasna Maghribia, Chico et les Gypsies sont les ambassadeurs de la cause noble de l’Association Ecole Riad Zitoun.

Pour rappel aussi, en 1998, Mme Zhor Sebti El Alami, avec un groupe de femmes motivées, crée l’Association de l’Ecole Riad Zitoun pour le Développement de la jeune fille rurale. Aujourd’hui, cette association accueille une centaine de jeunes filles de la Province d’El Haouz.

L’Ecole, située au km 19 sur la route de l’Ourika assure l’orientation de ces jeunes filles, pour une durée de trois ans, l’alphabétisation en arabe et en français, des cours de coiffure et de couture, des broderies traditionnelles (points de Fès, Meknès et Salé) et, depuis 2002, initiation à l’informatique.

Un autocar de transport scolaire offert par la Fondation Mohamed V pour la Solidarité en 2000 assure la mobilité des élèves le long de la route entre le canal de rocade et l’oued Yssil. Les effectifs comptent en moyenne 110 élèves de 12 à 16 ans et une trentaine d’enfants de cinq ans en maternelle préscolaire. L’équipe pédagogique permanente de l’Ecole comprend six professeurs et monitrices et d’une directrice assistée d’une surveillante générale.

En somme, l’histoire de l’Association Ecole Riad Zitoun est celle de ces petites filles rurales qui n’avaient pas d’autres choix que de travailler dans les champs, mais qui sont aujourd’hui sur les bancs d’une école.

Grace à l’Association Ecole Riad Zitoun et aux actions des bienfaiteurs, ce qui n’était qu’empathie au début s’est transformé en réalisations au profit de ces petites filles avec : une école pour l’enseignement de base ; un atelier d’apprentissage de la broderie ; un centre de formation pour les métiers de l’hôtellerie et la restauration ; et la dernière des réalisations est une cantine… Un cas d’école.

H.Z

