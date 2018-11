PARTAGER Assises nationales sur la protection sociale : Les recommandations des intervenants

Les participants aux 1-ères assises nationales sur la protection sociale, dont les travaux ont pris fin mardi soir à Skhirat, ont appelé à l’adoption de mesures susceptibles de remédier aux carences en matière de protection sociale et d’améliorer les conditions sociales de différentes couches sociales

A cet égard, les intervenants ont jeté la lumière sur les acquis et les réalisations du Maroc dans le domaine de la protection sociale et examiné les carences devant être traitées pour améliorer le système national et les conditions sociales des citoyens.

Ces assises (12-13 novembre) ont constitué une occasion pour dresser un diagnostic des programmes relatifs à la protection sociale au Maroc et exposer plusieurs expériences internationales devant constituer une référence pour le modèle marocain en la matière.

En ce qui concerne la protection sociale des enfants et des jeunes, les intervenants ont préconisé le renforcement des capacités des familles, l’amélioration des conditions de la santé maternelle et infantile, le développement de l’accès à l’enseignement notamment dans le cycle primaire, la mise en place d’un système médico-educatif et la formation d’enseignants qualifiants dans ces domaines.

S’agissant de la protection sociale de la population active, ils ont recommandé l’adaptation du système de la protection sociale avec les normes internationales en vigueur, la simplification des procédures pour l’obtention des indemnités de perte d’emploi, le renforcement du cadre juridique organisant les accidents de travail et la mise en place et la généralisation d’une assurance sur le chômage.

Concernant la protection sociale des personnes âgées, les participants ont plaidé pour la généralisation progressive du système de retraite, le renforcement du système de retraite des professions libérales, la généralisation d’une pension minimale au profit des personnes âgées, la mise en place d’un système unique basé sur la notation dans le cadre de la réforme du système de retraite, outre l’adoption des mesures permettant de lutter contre la dépendance et l’enclavement à travers la création des établissements de soin privé et l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes âgées.

En matière de couverture médicale de base, ils ont appelé à la révision du système Ramed à travers la consolidation du financement et la création d’une instance indépendante chargée de la gestion de ce système, l’actualisation des données relatives à la santé pour planifier les besoins futurs et le renforcement de la politique de protection pour rationaliser les charges de santé, ainsi que la mise en place d’un système dédié aux personnes sans emplois et l’amélioration de l’attractivité des hôpitaux publics.

Quant à la protection sociale des personnes en situation de handicap, les intervenants ont plaidé pour l’adéquation des services prodigués avec les cadres référentiels de la loi cadre relative à la protection des personnes en situation de handicap, la mis à disposition d’une carte de handicap pour l’accès aux services de santé, la mise à niveau des métiers relatifs aux personnes handicapés et la création d’une pension au profit de cette catégorie.

En ce qui concerne les établissements de protection sociale et les personnes en situation difficile, les participants ont souligné l’importance d’adopter un système unique pour la prise en charge de cette catégorie, notamment ceux sans abri, les immigrés et réfugiés, l’unification des critères des établissements de protection sociale et les moyens de financement, outre l’octroi d’aide financière aux personnes en situation difficile et à leurs famille pour encourager leur indépendance.

Les 1ères assises nationales sur la protection sociale avaient pour objectif d’ouvrir un débat public entre les différents organisateurs, les acteurs économiques et sociaux, les organisations de la société civile et les experts, en vue d’élaborer une vision intégrée et consensuelle du système de la protection sociale en tant que composante essentielle du nouveau modèle de développement.

Cette vision doit permettre de dépasser les dysfonctionnements et les contraintes actuels qui limitent l’impact de ce système sur le citoyen et sur le développement humain et social, selon les organisateurs, qui affirment que cette rencontre entend également trouver des solutions pouvant assurer la restructuration, l’optimisation et l’harmonisation des programmes et politiques nationaux en matière de protection sociale et ce, en réponse aux Hautes instructions de SM le Roi contenues dans le discours du Trône du 29 juillet dernier.

Au menu de ces assises sur la protection sociale, organisées deux jours durant dans le cadre d’un partenariat entre différents départements ministériels et établissements publics concernés, avec le soutien de l’Union européenne et de l’Unicef, figuraient deux séances plénières sur la « Protection sociale au Maroc: Acquis et défis » et « Gouvernance, ciblage et financement de la protection sociale ».

Des ateliers sont également au programme et seront axés sur la protection sociale des enfants et des jeunes, de la population en activité, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ainsi que sur la couverture médicale de base et les établissements de protection sociale.

LNT avec MAP