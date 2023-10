Le Maroc peut se reconstruire en mieux

Les institutions solides du Maroc et les politiques économiques accéléreront la récupération après le tremblement de terre du 8 septembre, et les programmes de reconstruction pourraient insuffler une nouvelle vie à l’économie, a déclaré Kristalina Georgieva après sa visite dans les écoles des régions touchées par la catastrophe.

Plus de 2 900 personnes ont été tuées, principalement dans des villages reculés situés dans les montagnes de l’Atlas, lors du séisme de magnitude 6,8.

« Le meilleur mémorial que le Maroc puisse construire pour ceux qui ont perdu la vie est de se reconstruire en mieux », a déclaré la directrice générale du FMI lors d’un événement de lancement d’un nouveau livre sur l’avenir économique du pays.

Abdellatif Jouahri, gouverneur de la Banque centrale du Maroc, a déclaré que les plans du gouvernement visant à dépenser 120 milliards de dirhams (11,7 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années, ainsi que les contributions des citoyens ordinaires au fonds de solidarité, limiteraient l’impact économique négatif.

Nadia Fettah, ministre des Finances du Maroc, a déclaré que les autorités avaient élaboré un plan complet de reconstruction visant à réduire certaines des disparités socio-économiques qui caractérisaient les régions touchées par la catastrophe.

« Lorsque nous sommes confrontés à une crise, nous nous réinventons également pour un avenir meilleur, en particulier pour les plus jeunes », a-t-elle déclaré.

L’Afrique bénéficierait de politiques industrielles plus poussées

L’Afrique est cruciale pour l’avenir de l’économie mondiale, mais le continent a besoin de politiques industrielles et de décideurs qui favorisent l’innovation, a déclaré Ory Okolloh, un capital-risqueur panafricain, lors d’une discussion intitulée « Africa Inspired ».

« Nous ne pouvons pas sauter d’étape, quelle que soit la technologie. Nous devons fabriquer des choses en Afrique, c’est tellement essentiel », a déclaré Okolloh lors de l’événement.

La narration sur l’Afrique doit également changer, a déclaré Mo Abudu, PDG d’EbonyLife Media. « En tant que continent, nous avons été si discrets – le monde ne sait pas qui nous sommes, à part leur vision de ce qu’ils pensent que nous sommes. »

Les dirigeants doivent exploiter les voix des jeunes d’Afrique, a-t-elle ajouté, et investir dans le renforcement des capacités et la formation.

C’est un thème qui a résonné avec Lamia Taz, PDG de Sothema, une entreprise pharmaceutique en Afrique et au Moyen-Orient. Le rôle du gouvernement, a-t-elle noté, devrait être d’éduquer et de former.

« Une nouvelle génération d’enfants grandit avec l’intelligence artificielle. La médecine évolue, la biotechnologie arrive. Nous devons être prêts. »

Les jeunes du monde arabe définissent un avenir meilleur

Kristalina Georgieva a appelé les jeunes à définir un avenir meilleur pour le monde lors d’un dialogue avec la jeunesse arabe sur les obstacles auxquels ils sont confrontés et sur la manière dont les dirigeants peuvent les éliminer.

Ghalia Damak, une entrepreneure tunisienne, a déclaré lors du Dialogue avec les leaders de demain que le manque d’accès au financement et la réglementation compliquée sont parmi les problèmes qui ont conduit à la fuite des cerveaux, un obstacle majeur que son pays rencontre.

Taha Namri, économiste du FMI originaire du Maroc, a discuté de l’importance de lutter contre les inégalités et de lever les obstacles à la participation des femmes sur le marché du travail. Selon les recherches du FMI, réduire l’écart entre les sexes dans les marchés émergents de 50 % créerait 1 000 milliards de dollars de production.

Les intervenants ont également discuté de l’importance de l’élaboration de politiques basées sur les données. Teslem Zein de la Mauritanie a ajouté que la transparence et le dialogue social sont cruciaux pour assurer le succès des politiques. Elle a conclu en affirmant que les dirigeants ne peuvent pas seulement avoir des stratégies sur papier ; leurs stratégies pour la jeunesse doivent être « concrètes, inclusives et étayées par des données ».

Kristalina Georgieva a souligné l’importance de travailler ensemble pour faire face à la dette lors d’une réunion avec des organisations de la société civile. Certains pays émergents et plus de la moitié des pays à faible revenu restent exposés à un risque élevé de détresse de la dette, tandis que la hausse des coûts du service de la dette signifie que de nombreux gouvernements sont confrontés à des décisions difficiles, a déclaré la directrice générale lors de la réunion avec environ 250 organisations du monde entier avant de répondre aux questions.

LNT