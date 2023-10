L’ONMT a présenté lundi 9 octobre le Pavillon Maroc sur la Place Ighli à Marrakech, en marge des Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du FMI. Ce pavillon vise à mettre en lumière la culture marocaine, son héritage ancestral, ainsi que ses réalisations dans divers domaines, tout en mettant en avant la vision royale d’un avenir durable et d’un pays moderne, innovant et en constante évolution.

Le Pavillon Maroc offre une expérience immersive unique sur une superficie de 900 mètres carrés, explorant trois thèmes clés : « Maroc, terre de confluence », qui présente le Maroc, son territoire, son histoire, son peuple et son état millénaire; « Maroc, terre de lumière », qui met en valeur le savoir-faire et l’art de vivre des Marocains dans divers domaines tels que l’architecture, l’artisanat, les célébrations traditionnelles et les créations modernes; « Maroc, terre d’opportunités », qui expose les atouts de l’économie marocaine et les possibilités d’investissement qu’elle offre.

Ces trois thèmes visent à susciter l’intérêt des visiteurs pour mieux connaître le Maroc, envisager d’y vivre et explorer les opportunités d’investissement.

L’exposition est organisée en trois espaces distincts, séparés par des jardins qui permettent aux visiteurs de découvrir différentes facettes du Maroc. De plus, un espace dédié en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football met en avant le statut du Maroc en tant que terre de football, rappelant les succès passés et célébrant la nomination du pays en tant qu’organisateur de la Coupe du Monde 2030.

Le Pavillon Maroc met en évidence la contribution des grandes institutions marocaines au rayonnement du pays, mettant en avant un Maroc moderne, connecté et présentant des opportunités d’investissement.

L’objectif principal est de fournir aux 14 000 participants aux Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du FMI une expérience exceptionnelle pour découvrir le Maroc et comprendre la continuité entre son passé, son présent et son avenir en constante évolution.

