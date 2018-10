PARTAGER Les assemblées annuelles BM-FMI de 2021 officiellement attribuées au Maroc

L’attribution des assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (BM-FMI) de 2021 au Maroc a été officialisée, dimanche à Bali, lors d’une cérémonie de signature organisée au terme des assemblées annuelles des deux institutions internationales à Bali.

L’accord a été paraphé par le président du groupe de la BM, Jim Yong Kim, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun.

L’édition 2021 constituera ainsi une vitrine et une opportunité pour exposer les réformes structurelles engagées par le Maroc, ainsi que les différentes avancées réalisées par le Royaume.

Elle contribuera également à enrichir les débats et les échanges avec les décideurs et experts internationaux sur les moyens susceptibles de promouvoir la coopération internationale et régionale.

En avril dernier, le Maroc a été choisi pour abriter l’édition 2021 des assemblées annuelles BM-FMI qui coïncidera avec le 60e anniversaire de l’adhésion du Royaume à ces deux institutions internationales.

Ce choix vient couronner un long processus d’évaluation des dossiers de candidatures présentées initialement par 13 pays, tout en consacrant la confiance du GBM et du FMI dans la capacité du Maroc à réussir l’organisation d’événements d’envergure mondiale.

Le Royaume est le deuxième pays africain à abriter ces assemblées après une première en 1973 à Nairobi, au Kenya.

LNT avec MAP