The Ascott Limited, opérateur mondial de référence dans le secteur des appart’hôtels et de l’hôtellerie, poursuit sa stratégie de développement sur le continent africain. Avec un portefeuille de six établissements regroupant plus de 600 chambres réparties sous trois marques internationales, le groupe renforce sa présence régionale, en plaçant le Maroc au cœur de ses ambitions.

L’ouverture récente du Citadines Almaz Casablanca marque une étape déterminante dans cette dynamique. Implanté à environ trente minutes de l’aéroport Mohammed V, cet appart’hôtel de 61 unités s’adresse tant aux voyageurs d’affaires qu’aux touristes en quête de séjours prolongés. Son offre, combinant espaces de détente, salle de sport, restaurant et salles de réunion, est conçue pour répondre aux exigences d’une clientèle variée. La localisation stratégique de l’établissement permet un accès facilité aux sites emblématiques de Casablanca, tels que la mosquée Hassan II, l’ancienne médina et la corniche.

Dans le prolongement de cette première inauguration, The Ascott Limited a signé le Citadines Bab Tangier, dont l’inauguration est prévue en 2027. Ce nouveau complexe, composé de 130 appartements, viendra compléter l’offre hôtelière de Tanger, ville en plein essor économique et touristique. Situé à proximité immédiate de l’aéroport international, de la zone franche et de la zone industrielle, le Citadines Bab Tangier ambitionne de séduire aussi bien les voyageurs d’affaires que les touristes, dans un contexte de développement marqué par un positionnement géographique stratégique sur le détroit de Gibraltar.

La croissance du secteur touristique marocain vient renforcer cette dynamique. En 2024, le pays a accueilli 17 millions de visiteurs, soit une progression de 20 % par rapport à l’année précédente, avec des prévisions visant 20 millions de touristes en 2025. Par ailleurs, la co-organisation de la Coupe du monde de football en 2030 devrait accentuer l’attrait du Maroc sur la scène internationale, générant un afflux massif de visiteurs et renforçant la demande en hébergements premium.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, The Ascott Limited prévoit également plusieurs autres ouvertures :

Citadines Connect Belvédère Casablanca (Q4 2026) : un hôtel d’affaires de 60 unités idéalement situé entre le quartier des affaires, l’ancienne médina et le boulevard Prince Moulay Abdallah.

un hôtel d’affaires de 60 unités idéalement situé entre le quartier des affaires, l’ancienne médina et le boulevard Prince Moulay Abdallah. Citadines Racine Casablanca (Q3 2025) : une résidence de 123 appartements implantée au cœur du quartier prisé de Racine, destinée aux séjours courts comme longs.

une résidence de 123 appartements implantée au cœur du quartier prisé de Racine, destinée aux séjours courts comme longs. Ascott Hivernage Marrakech (Q4 2026) : un complexe de 100 unités offrant une vue imprenable sur l’Atlas, situé dans le prestigieux quartier de l’Hivernage et à proximité de la place Jemaa el-Fna et des souks.

un complexe de 100 unités offrant une vue imprenable sur l’Atlas, situé dans le prestigieux quartier de l’Hivernage et à proximité de la place Jemaa el-Fna et des souks. The Unlimited Collection Marrakech (Q4 2026) : un hôtel lifestyle de 90 chambres, niché dans le quartier animé de Guéliz, qui propose une immersion dans l’ambiance authentique de la « ville rouge ».

Vincent Miccolis, directeur général pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie chez Ascott Limited, explique : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’ancrer davantage notre présence au Maroc, un marché en pleine expansion offrant des perspectives considérables. Nous constatons une demande croissante pour les appart’hôtels et les établissements lifestyle, segments dans lesquels Ascott excelle grâce à son savoir-faire en matière d’hébergement flexible. L’ouverture du Citadines Almaz Casablanca et la signature du Citadines Bab Tangier constituent des étapes clés de notre stratégie, visant à offrir des expériences uniques aux voyageurs dans cette région dynamique. »

LNT avec CdP

