PARTAGER Ascent Capital Partners organise la 1ère conférence en Afrique d’International M&A Partners

IMAP est l’une des principales organisations internationales de conseil en fusions et acquisitions, présente dans 42 pays à travers 60 bureaux et plus de 450 banquiers d’affaires. Au Maroc, IMAP est représentée par la banque d’affaires indépendante Ascent Capital Partners, son membre exclusif pour l’Afrique Francophone.

Cet événement d’envergure internationale, organisé conjointement par IMAP et Ascent Capital Partners, se tiendra pour la première fois en Afrique depuis la création de l’organisation en 1973. Plus d’une centaine de représentants d’IMAP se donneront rendez-vous à Marrakech pour discuter de thématiques telles que le climat de l’investissement au Maroc, la position privilégiée de Casablanca Finance City en tant que hub financier africain et le capital investissement en Afrique.

Des sessions plénières et plusieurs ateliers thématiques, réservés aux membres d’IMAP et à quelques invités, seront organisés pendant trois jours du jeudi 24 Octobre au samedi 26 Octobre. Les principaux intervenants externes à IMAP seront Ahmed Reda Chami, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), Lamia Merzouki, Directrice Générale Adjointe de Casablanca Finance City Authority, et Sofiane Lahmar – Associé au sein du fonds d’investissement panafricain Development Partners International (DPI).

A propos d’IMAP

Fondée en 1973, IMAP est une organisation internationale spécialisée dans le domaine du conseil en M&A et en Corporate Finance. Forte de ses 60 bureaux de représentation dans près de 42 pays, cette organisation a réalisé 208 transactions en 2018, pour plus de 10 milliards de dollars, dont 29% d’opérations transfrontalières (tous secteurs confondus), ce qui la place parmi les leaders internationaux en Corporate Finance dans le segment du mid-market.

A propos d’Ascent Capital Partners – IMAP Morocco

Dirigée par Abdellatif Imani et Mehdi Berbich, Ascent Capital Partners est l’une des principales banques d’affaires indépendantes en Afrique Francophone. Fondée en 2010, elle dispose d’équipes d’exécution à Casablanca, Dakar et Abidjan. Ascent Capital Partners intervient dans les différentes étapes du cycle de vie de l’entreprise à travers une offre de métier diversifiée comprenant le conseil en fusions & acquisitions, la levée de fonds, le conseil en financement et en restructuration, et le conseil en investissement.

LNT avec CdP