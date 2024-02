La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, a mis en lumière les axes stratégiques essentiels pour le renforcement et le développement du secteur de l’artisanat marocain lors de l’ouverture de la 8ème édition de la Semaine Nationale de l’Artisanat (SNA) à Casablanca. Ces axes prioritaires comprennent l’exportation, la labellisation et la pérennisation des métiers artisanaux, essentiels pour assurer une croissance durable et une reconnaissance internationale du savoir-faire marocain.

Dans le cadre de ces stratégies, Mme Ammor a détaillé l’initiative de soutien aux artisans à travers des programmes spécifiques d’appui à l’exportation et la création de centres d’excellence dédiés à la modernisation des filières artisanales. Ces mesures, qui ont débuté avec les secteurs du tapis et de la poterie, visent à étendre leur portée à d’autres domaines artisanaux, soulignant l’engagement du ministère à embrasser un spectre plus large de l’artisanat marocain.

La labellisation a été identifiée comme un pilier crucial pour la valorisation des produits artisanaux marocains, renforçant ainsi le label Made in Morocco et élargissant la présence de ces produits sur les marchés clés tels que l’Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient. Cette démarche stratégique vise à structurer le marché, à garantir l’authenticité et la qualité des produits artisanaux marocains, et à renforcer leur compétitivité sur le marché international.

Concernant la pérennisation des métiers, l’accent a été mis sur la préservation et la transmission des savoir-faire traditionnels à travers l’inscription des apprentis dans des écoles spécialisées. Cette initiative a connu une augmentation significative de 55% des inscriptions entre 2021 et 2023, illustrant une prise de conscience croissante de l’importance de sauvegarder l’héritage culturel et artisanal du Maroc.

Mme Ammor a également évoqué l’engagement du gouvernement envers ce secteur vital, qui génère plus d’un milliard de dirhams de revenus d’exportation et emploie plus de 2 millions d’artisans à travers le pays. Elle a souligné l’importance de surmonter le défi du travail informel et de structurer le secteur grâce à des initiatives législatives telles que la loi-cadre 50-17 et la mise en place du Registre National de l’Artisanat, qui a déjà permis d’identifier plus de 640.000 artisans éligibles à l’aide de l’État.

La modernisation du secteur, en réponse à une demande croissante de produits authentiques tout en intégrant les enjeux de durabilité, de respect de l’environnement et de digitalisation, constitue une priorité pour le gouvernement. Cette vision est partagée par la ministre déléguée Ghita Mezzour, qui a souligné l’importance de promouvoir les artisans marocains sur les scènes nationale et internationale, ainsi que par Tarik Sadik, directeur général de la Maison de l’Artisan, qui a mis en avant les efforts pour moderniser et développer le secteur.

La collaboration entre la Fondation Nationale des Musées et la Maison de l’Artisan pour une exposition au Musée National de la Parure à Rabat témoigne de la volonté de valoriser l’artisanat d’art marocain et d’offrir une vitrine à l’excellence des maîtres artisans marocains.

La Semaine Nationale de l’Artisanat, qui attire plus de 350 participants de vingt pays différents, confirme l’attrait international pour l’artisanat marocain et offre une plateforme précieuse pour les artisans marocains de rencontrer des acheteurs professionnels, des prescripteurs, des architectes, des designers et des représentants de grandes enseignes internationales.

LNT avec MAP

Signature de trois conventions de partenariat

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la Maison de l’Artisan, le Groupe Barid Al-Maghrib et l’Organisation Mondiale du Commerce Équitable ont procédé, mercredi à Casablanca, à la signature de trois conventions de partenariat visant à renforcer l’accompagnement des artisans et soutenir leur compétitivité.

Les deux premières conventions ont été paraphées par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, le directeur général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik, et le directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi.

La première vise à améliorer la performance opérationnelle des acteurs du secteur de l’artisanat marocain, notamment par la promotion des exportations vers les marchés internationaux. Elle porte principalement sur la mise en place d’une tarification préférentielle au profit des acteurs de l’artisanat marocain.

La deuxième convention concerne, quant à elle, l’émission d’une série de timbres-poste, dans le cadre des programmes philatéliques de Barid Al-Maghrib à partir de 2024, dans le but de promouvoir et de mettre en valeur la richesse du patrimoine artisanal marocain et du savoir-faire exceptionnel de ses artisans.

Conclue entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la Maison de l’Artisan et l’Organisation Mondiale du Commerce Équitable, la troisième convention vise à faciliter les opérations d’exportation des produits artisanaux marocains.

La signature de ces conventions de partenariat établit un cadre général de coopération entre ces institutions et concrétise leur volonté commune de contribuer au développement du secteur de l’artisanat.

