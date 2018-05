PARTAGER Arrondissement de Sidi Bernoussi, la présidence mêlée à une affaire de « falsification »

Abdelkrim Lahouichri est le président pjdiste de l’arrondissement de Sidi Bernoussi. Depuis quelques temps, il est pointé du doigt par un certain nombre d’acteurs associatifs casablancais pour une affaire de ‘‘falsification’’, flagrante à plus d’un titre.

Le Forum Marocain pour la Démocratie et les Droits de l’Homme, pour ne citer que cette ONG, tire la sonnette d’alarme par le biais d’une lettre adressée aux ministères de l’Intérieur et la Justice.

Dans cette lettre, le Forum souligne qu’en date du 10 février 2016, la présidence de l’arrondissement a déposée une plainte, adossée à un PV de constatation portant la même date, selon lequel une citoyenne, Mme N.C, aurait enfreint la loi d’urbanisme en construisant une ‘‘grille’’ sur la voie publique. Très vite, l’ordre de démolition a été donné.

Dans leur PV, les auxiliaires chargés de contrôle des constructions rapportent que « la personne en question a été trouvée en train de mener les travaux de construction d’une grille devant la porte de sa maison, sur la voie publique, sans aucune référence légale à la base ».

Il est important de souligner ici que, bizarrement, la plainte ainsi que la constatation des auxiliaires ont été déposées le même jour. Et on dit que l’Administration marocaine manque de réactivité…

Devant le tribunal, « l’accusée » est parvenue à convaincre, preuves à l’appui, le juge. En effet, Mme N.C a démontré que la grille se trouve bel et bien sur la propriété de sa famille, et qu’elle a été installée il y a plus de six ans de cela. Témoignages des voisins, expertise, PV de constatation d’huissiers et bien d’autres documentations en sont la preuve.

Dans sa décision du 1er novembre 2017, le tribunal d’Appel de Ain Sebaâ a débouté la présidence de Sidi Bernoussi (dossier n°2017/2801/2157).

Et on ne compte pas, apparemment, s’arrêter en si bon chemin puisque Mme NC devrait poursuivre la présidence, ainsi que les auxiliaires-rédacteurs du PV, pour falsification.

Notre interlocuteur, pour sa part, estime qu’à l’origine de cette manoeuvre, il y a un voisin très bien protégé par ‘‘des connaissances ’’ dans l’administration de l’arrondissement de Sidi Bernoussi. Tellement sûr de lui qu’il a osé, avec certainement la complicité de ces connaissances, impliquer et mobiliser tout un service local chargé des constructions pour induire la justice en erreur. Hallucinant !

L’ONG tient un discours semblable : les autorités locales de la ville, à leur tête le Wali, sont appelées à ouvrir une enquête pour mettre en lumière les responsabilités dans cette afaire, et pour que des choses pareilles ne se reproduisent plus jamais. Une revendication parfaitement légitime que l’on partage parfaitement et que les autorités publiques doivent prendre en considération. Et à ne pas sous-estimer… Surtout pas !

Hassan Zaatit