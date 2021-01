Côté officiels, le gouvernement El Otmani n’a rien dit, ou presque. Pourtant, en ce début de semaine, le patron de l’Exécutif s’est exprimé au Parlement, son espace apparemment préféré pour informer l’opinion publique, mais il a tout évoqué, sauf l’arrivée des premières livraisons. Bien au contraire, El Otmani a tenu un discours loin d’être rassurant, évoquant notamment la rareté des vaccins, la spéculation, la course effrénée des pays riches…

Une donne qui, selon lui, retarde l’arrivée du vaccin anti Covid-19 au Maroc. Auprès du ministère de la Santé, on ne dit jusqu’à présent rien en la matière. En somme, le gouvernement et ses canaux officiels sont plus que discrets sur l’arrivée ou non de la première livraison des vaccins anti Covid-19.

Aussi, le gouvernement El Otmani, ainsi que le ministre de la Santé, ne disent rien sur le devenir du partenariat Maroc-Sinopharm, puisque depuis quelques temps, c’est plutôt le vaccin britanico-suédois, AstraZeneca, produit en Inde, qui est évoqué.

L’énième annonce vient des médias qui avancent qu’un vol RAM a décollé jeudi à destination de l’Inde pour ramener une première livraison du vaccin AstraZeneca. La livraison comprendrait 2 millions de doses. Un deuxième lot devrait, à priori, être ramené par un second vol de RAM qui est au programme. Pour rappel, cette première livraison devait apparemment avoir lieu samedi dernier avant d’être annulée sine die.

On sait aussi que le gouvernement indien vient d’autoriser les exportations commerciales de vaccins anti-Covid 19. Les premiers envois devant être expédiés vendredi au Brésil et au Maroc, a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères à l’agence Reuters.

Selon le site d’information indien Mint, deux millions de doses de vaccins seront acheminées vers chacun des deux pays. Le vol pour le Brésil devrait partir à 4 h 15 vendredi matin tandis que le second pour le Maroc partira à 8 heures, souligne la même source.

Les injections développées par le fabricant britannique AstraZeneca et l’Université d’Oxford sont en cours de fabrication au Serum Institute of India (SII), le plus grand producteur mondial de vaccins, qui a reçu des commandes de pays du monde entier.

Le gouvernement indien, rapporte Reuters, avait retardé l’exportation de doses jusqu’à ce qu’il lance son propre programme national de vaccination le week-end dernier. Plus tôt cette semaine, des doses gratuites ont été livrées aux pays voisins, notamment le Bhoutan, les Maldives, le Bangladesh et le Népal.

Du côté du Gouvernement El Otmani et on ne le dira pas assez, on peut difficilement admettre son ignorance de tous ces développements autour d’un dossier qui est une priorité nationale par excellence. Les Marocains ont déjà une confiance plus que limitée en la communication gouvernementale, et cet énième exemple de mauvaise gestion de l’information ne fera que plus les pousser vers des sources non-officielles, les rendant plus vulnérables aux fake news…

Hassan Zaatit

