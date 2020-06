PARTAGER Arnaud Sourdrille, Groupe Inhusol : « La stratégie gagnante, sera celle de la réactivité intelligente et l’engagement concret »

Green Fusion Solar Maroc, filiale de Green Power Technologie (Groupe Inhusol), partenaire historique de Huawei Fusion Solar en tant que V.A.P (partenaire à valeur ajoutée), a signé lors de la 9 ème édition du Solaire Expo tenue à Casablanca du 25 au 27 février 2020, des contrats-cadres avec 5 des acteurs les plus dynamiques de l’industrie des énergies renouvelables au Maroc. Si la pandémie du Covid-19 a durablement altéré le secteur des énergies fossiles, cela n’a pas été le cas des énergies renouvelables, bien au contraire, dit-on chez GFS Maroc. Les projets enclenchés au Maroc n’ont pas été ralentis, étant donné que leur réalisation s’étale sur une période de 24 à 36 mois. Durant la période de confinement, les acteurs de l’écosystème EnR ont concentré leurs efforts sur les études de faisabilité des projets à réaliser en 2021 et en 2022.

Aujourd’hui, Green Fusion Solar capitalisera son Hub au Maroc, pour les pays du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc) ainsi que pour les grands projets internationaux à travers le continent Africain. Arnaud Sourdrille, Président Fondateur Groupe INHUSOL (Green Power Technologie/Green Fusion Solar), a accepté de répondre à nos questions et apporter plus de précisions à nos lecteurs sur cette initiative et ses ambitions.

La Nouvelle Tribune : Le Maroc, fortement tiré par une volonté politique assumée, veut s’imposer parmi les acteurs mondiaux des technologies vertes, notamment le solaire. Quels seraient selon vous les axes prioritaires à traiter, et de quel manière Green Fusion Solar peut-elle apporter sa contribution à chacun d’entre eux ?

M. Arnaud Sourdrille : HUAWEI, en tant que leader mondial des Fabricants d’onduleurs pour le solaire, se positionne dans un rôle de construction d’un écosystème encore vierge. HUAWEI est d’abord à l’écoute du marché et des grands axes politiques de chacun des pays. Nous sommes l’un des seuls fabricants à écouter le marché, afin de pouvoir adapter nos produits suivant les demandes de nos clients. Notre contribution n’est pas d’imposer mais d’écouter, et d’apporter toute notre expérience et vision futur.

Votre appui à l’écosystème solaire ne se limite pas au Maroc, puisque vous accompagnez également les autres pays du Maghreb, et les grands projets africains. Comment est ventilé votre soutien entre ces zones, notamment financièrement ?

Nous accompagnons techniquement les grands projets Africains, à travers notre BU Marocaine mais aussi à travers différentes BU Européennes. Nous trouvons des solutions grâce à notre écosytème mis en place depuis plusieurs années. En tant que V.A.P HUAWEI, nous apportons toutes les ressources financières par notre Groupe, mais aussi, grâce à nos partenaires Bancaires et acteurs importants du Solaire.

Comment se concrétise exactement votre partenariat avec Huawei Fusion Solar ? Quelles ont été, depuis 2014, les réalisations les plus saillantes de ce partenariat ?

Notre partenariat s’est parfaitement réalisé au cours des 6 dernières années, la mise en place de l’organisation est continuelle et ne cesse d’évoluer. HUAWEI et GREEN FUSION SOLAR ne forment plus qu’un. Notre rôle sera d’apporter la plus grande réactivité à nos partenaires mais aussi le meilleur service qualité. Nous mettons l’accent sur le développement local, avec des équipes locales. Tout notre écosystème est basé sur cette organisation.

Les accompagnements sont multiples puisque nous travaillons avec les plus grands acteurs mondiaux, et qui aujourd’hui, tous, ont su faire la différence sur la qualité de nos produits, [qui sont] considérés par les plus grands experts, comme les onduleurs les plus performants au monde (Etude KilowaTTsol, Meteocontrôle, SGURR…).

L’une des plus grandes réalisations de HUAWEI avec des onduleurs string est de 2 GW avec une extension de 2 GW supplémentaire sans aucune restriction. Nos onduleurs, sont considérés comme les plus performants au monde, avec le taux de failure le plus bas sur le marché. Une adaptabilité dans les conditions les plus extrêmes en termes d’humidité et de température sans oublier de mentionner nos performances en termes d’intelligence…

La crise sanitaire que traverse le monde actuellement bouleverse les habitudes, et accélère les tendances (télétravail, enseignement à distance, etc.). Selon vous, le solaire va-t-il bénéficier (ou subir) de l’effet covid-19 ? Quels changements anticipez-vous, dans le secteur mais aussi dans les habitudes des consommateurs et clients ?

La crise sanitaire que traverse le monde doit être prise au sérieux et nécessite une gestion rigoureuse à laquelle personne n’a jamais été confronté. Depuis de très nombreuses années, nous avons fait le choix de transmettre à nos collaborateurs, la possibilité de travailler en « home office » pour plusieurs raisons.

De ce fait, nos habitudes, liées avant covid19, n’ont pas été réellement impactée.

Je pense que le « home office » doit réellement se démocratiser. Il est vrai, que cela va changer certaines habitudes, mais il est certain d’apprendre à travailler en autonomie totale.

Nous espérons, qu’à travers cette pandémie, la conscience des leaders d’opinion, des politiques, des acteurs financiers, puissent aller dans le sens positif des développements durables. Le développement des énergies renouvelables, doit rentrer dans une phase incontournable d’investissement pour l’ensemble des Etats, ambitieux, de suivre une politique énergétique gagnante pour tous. Le solaire n’est pas l’affaire que d’une minorité de personne, mais doit venir d’un engagement sérieux de tous, et en particulier, des politiques. La stratégie gagnante, sera celle de la réactivité intelligente et l’Engagement « concret ».

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek