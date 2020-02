PARTAGER Ariston poursuit son programme de lutte contre le froid

Ariston, la marque italienne leader mondial et acteur majeur de la production d’eau chaude sanitaire au Maroc, poursuit son

programme de lutte contre le froid dans les régions reculées du Royaume et lance son action sociale baptisée «Confort pour tous».

Installée au Maroc depuis plusieurs années, Ariston s’inscrit dans une logique de développement durable. L’entreprise a réalisé, depuis son arrivée sur le marché marocain, plusieurs actions sociales en ligne avec les objectifs de sa stratégie citoyenne à l’échelle internationale.

En étroite collaboration avec l’association El Baraka Angels, le programme d’Ariston a pour objectif, de distribuer, à travers une Caravane d’hiver, plus de 900 unités de protection contre le froid (bonnets, doudounes et pulls chauds), au profit des élèves des écoles de la Commune rurale de N’zala, dans la province de Midelt. Au total, l’action «Confort pour tous », cible ainsi plus de 500 familles.

En plus de la distribution de ces équipements pour la protection contre le froid, Ariston se mobilise également en matière d’équipement de plusieurs établissements dans les régions du Maroc. Il s’agit d’écoles coraniques, mosquées, associations pour les sans-abris, écoles … Le but étant de leur faciliter l’accès à l’eau chaude à travers l’installation de nouveaux chauffe-eaux Ariston.

A noter que la Caravane démarrera le 08 janvier 2020 et se poursuivra le long de la première quinzaine du mois de Février, permettant de visiter plusieurs régions du Royaume.

En ligne droite avec le lancement par le gouvernement marocain du programme national de lutte contre le froid pour les populations vulnérables dans les zones enclavées, l’initiative d’Ariston et de l’association El Baraka Angels vient en renfort à ce plan national. Les deux acteurs travaillent depuis plusieurs mois en étroite collaboration et se mobilisent à redoubler d’efforts pour venir en aide aux populations défavorisées, plus vulnérables lors de cette rude saison hivernale.

L’équipe dirigeante d’Ariston au Maroc, ainsi que la totalité de ses collaborateurs affirment leur implication dans la réussite des actions humanitaires de la Caravane «Confort pour tous». Dans la même logique, Ariston lance la campagne #confortpourtous dans les différents réseaux sociaux. A travers ce hashtag, Ariston invite les internautes à s’engager pour la même cause, et contribuer à leur niveau à réduire l’impact de la vague de froid chez les populations défavorisées. Le but étant d’apporter le confort thermique pour tous.

De plus, le programme Confort pour tous lancé au Maroc, est en adéquation avec la stratégie globale du groupe à l’internationale. Il rentre dans le cadre de la campagne internationale du Groupe Ariston. Il s’agit en effet du: «The Ariston Comfort Challenge» qui a pour but d’aider à lutter contre le réchauffement climatique et à œuvrer pour le développement durable.

Recherche sur le changement climatique

«Ariston Comfort Challenge» est l’histoire vraie du parcours de trois techniciens Ariston qui ont lutté contre le froid glacial du Groenland pour pouvoir livrer et assembler une maison modulaire chaleureuse et innovante, dénommée «Ariston Confort Zone ». Elle a été spécialement développée comme étant une solution éco-énergétique, durable et capable de supporter les conditions climatiques les plus extrêmes. Cette maison écologique a été conçue pour faciliter la mission des chercheurs de l’Université Dan Manh de Copenhague, qui collectent et testent des données à des fins de recherche sur le changement climatique.

Ainsi, pendant plusieurs mois consécutifs de voyage, l’équipe d’ingénieurs d’Ariston a dû faire face à de nombreux obstacles, se déplaçant de diverses manières, souvent dans des conditions extrêmes. Tout cela, pour pouvoir mener à bien leur mission et réussir à apporter le confort à tous, même dans les endroits les plus improbables.

LNT avec CdP