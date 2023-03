Le partenariat africain entre le groupe Ariston et la Juventus, qui a été conclu en février 2022, se poursuit durant l’année 2023 à travers des actions humanitaires et solidaires sur le continent Africain. Cette affinité entre les deux partenaires a inspiré une nouvelle campagne sociale Ariston intitulée, “laissons les experts rejoindre le terrain”, qui inclut le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Nigeria et qui s’étend sur deux mois.

Ariston Maroc participe à cette campagne, en collaboration avec la Fondation Ataa, avec un projet qui consiste à équiper plusieurs établissements en eau chaude dans la commune de Touama (près de Marrakech), dont Dar Taliba, qui abrite des centaines de jeunes filles rurales qui poursuivent leurs études, ainsi que Dar Al Oumouma (maison de la maternité), qui accueille des femmes enceintes venues de régions isolées, surtout pendant l’hiver.

À propos de cette action solidaire, M. Jalal Aouita, Président de la Fondation Ataa, déclare : « Dans le cadre du partenariat Africain entre Ariston et la Juventus, la Fondation Ataa tient à soutenir cette action solidaire dans la commune de Touama, pour équiper Dar Taliba, qui accueille des centaines de filles de différentes communes voisines, de salles de bains dotées de chauffe-eau, afin de permettre à ces jeunes filles de disposer de l’eau chaude, l’un des moyens de confort les plus importants, dans le but de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions, et Dar Al Oumouma, qui prend en charge les femmes enceintes et les nouveau-nés, ainsi que d’autres structures de la commune de Touama ». Pour célébrer le lancement de cette campagne, Ariston mise sur le divertissement et l’engagement du public avec le jeu « la flamme gagnante », dans lequel les joueurs doivent atteindre le niveau de confort idéal en collectant des bonus. En obtenant le plus grand nombre de points, les vainqueurs du mini-jeu, champions du confort thermique, remporteront un voyage en Italie pour assister à un match de la Juventus au stade Allianz de Turin, plus d’autres lot. Le pays qui récoltera le plus de points se verra financer son projet social par Ariston Italie.

M. Mokhtar Benyoussef, DG d’Ariston Maroc affirme que : « Cette campagne de solidarité, que nous menons en partenariat avec la Fondation Ataa, nous permet d’équiper plusieurs structures de la commune de Touama, comme la Dar Taliba et Dar Al Oumouma, et nous espérons que ces équipements apporteront du confort à cette communauté locale exposée au froid surtout en saison hivernale. Nous invitons également tous les Marocains à participer à ce challenge pour soutenir le projet du Maroc et gagner un voyage à Turin, en Italie, et assister à un match de la Juventus dans son célèbre stade Allianz ».

