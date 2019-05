PARTAGER Architecture: remise des diplômes reconnus par l’État aux lauréats de l’EAC

L’École d’Architecture de Casablanca (EAC) qui dispense des formations dans deux filières d’architecture et d’architecture du paysage a organisé, vendredi, une cérémonie de remise à ses lauréats de diplômes reconnus par l’État.

Ces diplômes, délivrés à l’ensemble des lauréats de l’École des promotions 2010-2017, leur permettent de s’inscrire à l’ordre national des architectes et d’exercer le métier réglementé d’architecte.

Lors de cette cérémonie, le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville Abdelahad Fassi Fihri a souligné la grande importance de la formation dispensée par cette école, qui se distingue par sa qualité et ouvre des perspectives prometteuses de carrière pour les diplômés.

Après avoir rappelé que l’EAC occupe une place importante au sein des établissements nationaux assurant une formation dans le domaine de l’architecture, il a mis l’accent sur la nécessité d’œuvrer conjointement (École/ministère/organismes professionnels) au renforcement de la place de l’architecture afin qu’elle puisse répondre aux divers défis de développement.

Il existe des besoins nationaux en matière de formation en architecture du paysage, a fait savoir le ministre, relevant que la formation d’architectes contribue à accompagner les différents chantiers et projets lancés dans plusieurs domaines.

Dans ce contexte, l’obtention de diplômes de l’EAC, première école privée d’architecture à délivrer un diplôme d’architecte reconnu par l’État, constituait une étape très importante dans la carrière professionnelle des lauréats, a-t-il assuré.

Pour sa part, le directeur général de l’EAC Abdelmoumen Benabdeljalil a souligné le prestige de l’établissement et l’excellence de sa formation reconnue au niveau national et qui ouvre des horizons professionnels prometteurs.

En rejoignant Honoris United Universities en octobre 2018, l’EAC a ainsi intégré le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, incluant au Maroc l’EMSI et l’Université Mundiapolis, et qui regroupe plus de 32.000 étudiants dans neuf pays et 30 villes, a-t-il ajouté.

D’autres interventions d’acteurs politiques et associatives ainsi que de représentants de professeurs et de lauréats ont mis l’accent sur le rôle clé joué par l’architecte dans le développement, la réalisation de divers projets et l’accompagnement des mutations dans les domaines de la construction et de l’architecture ainsi que de la préservation du patrimoine architectural.

L’architecte partage aussi l’engagement de contribuer au progrès dans divers domaines et ce, grâce à l’expérience accumulée que ce soit en cours de formation ou lors de la pratique sur le terrain.

Créée en 2004 sur initiative gouvernementale, l’EAC a été fondée sur un partenariat public-privé. Elle propose aujourd’hui deux filières de formation, l’architecture et l’architecture du paysage. Des partenariats avec des établissements d’enseignement au Maroc, en Afrique et en Europe, lui permettent de réaliser de nombreux programmes d’échanges et de collaboration en matière d’enseignement et de recherche.

LNT avec MAP