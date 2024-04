Arçelik, société mère de Beko, finalise l’acquisition des activités de Whirlpool au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Cette transaction confère à Arçelik la pleine propriété des entités des Émirats arabes unis et du Maroc de Whirlpool, ainsi que la gestion des opérations commerciales de MDA de Whirlpool dans la région MENA.

L’intégration de l’activité MENA de Whirlpool représente une étape significative dans la trajectoire de croissance d’Arçelik, soulignant son statut en tant que fournisseur mondial d’appareils électroménagers durables. L’entreprise réaffirme ainsi son engagement envers la croissance et la fourniture de produits de qualité aux consommateurs et aux partenaires.

Grâce à son expertise sectorielle et à l’infrastructure régionale de Whirlpool, Arçelik vise à renforcer sa présence dans cette région en pleine croissance. Les marques proposées sur le marché MENA suite à cette acquisition incluent Whirlpool, Ariston, Indesit, Hotpoint, Hotpoint-Ariston, Bauknecht et Ignis. Toutefois, les activités Insinkerator, KitchenAid et Maytag de Whirlpool sont exclues de cette transaction, et Whirlpool et Ariston sont soumis à des limitations de licence dans certaines juridictions.

Akın Garzanlı, directeur du marketing et directeur de la clientèle pour la région MEA, Russie et CEI, exprime son enthousiasme et sa confiance quant à cette transaction stratégique. « Nous réaffirmons notre engagement à fournir des produits de premier ordre aux consommateurs de la région MENA, en mettant l’accent sur la qualité, la durabilité et la durabilité ».

Le 2 avril, Arçelik a annoncé la création de Beko Europe à la suite de l’accord de contribution définitif entre Beko B.V. et Whirlpool EMEA Holdings LLC. Arçelik détient 75 % des actions de Beko Europe, tandis que Whirlpool Corporation en détient 25 %. Ces développements majeurs positionnent Arçelik pour continuer à innover et à apporter de la valeur aux consommateurs à l’échelle mondiale.

Arçelik, avec ses 55 000 employés et ses opérations dans 57 pays, s’engage à respecter les normes de durabilité tout en offrant des produits de qualité aux consommateurs. La vision de l’entreprise est de « Respecter le monde, être respecté dans le monde entier ».

Il est à noter qu’Arçelik compte 55 000 employés dans le monde et opère via ses filiales dans 57 pays, avec 31 sites de R&D et 45 sites de production répartis dans 13 pays. La société possède ou utilise 22 marques sous licence limitée, et elle est désormais la plus grande entreprise de produits blancs en Europe et la deuxième au monde, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 milliards d’euros en 2023.

