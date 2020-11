PARTAGER Aradei Capital : La Bourse de Casablanca aura connu une IPO en 2020

Si les IPO, en temps normal, sont particulièrement rares à la Bourse de Casablanca, la période actuelle ne semblait pas être propice à ce genre d’opération. Pourtant, il y aura bien eu une nouvelle introduction en bourse en 2020 ! Il s’agit d’Aradei Capital, société qui détient, acquiert et développe des espaces à usage professionnel uniquement et les loue afin de générer des revenus locatifs à long terme. Née en 2001 du développement du patrimoine immobilier du Groupe LabelVie, franchiseur exclusif de l’exploitation des marques Carrefour au Maroc, la foncière développe des espaces de bureaux et des lieux de commerce.

La traditionnelle conférence de presse à la Bourse a été remplacée par une rencontre virtuelle, et on saluera le respect des normes sanitaires, car les intervenants présents dans la même pièce étaient séparés par des vitres de plexiglass.

Pour M. Nawfal Benfeda, Président de Reims Partners, société de gestion d’Aradei Capital, la société nouvellement cotée a « la vision d’être un acteur majeur de l’immobilier locatif, et avait toujours comme objectif d’être cotée », souhaitant « avoir une gouvernance aux standards internationaux ». Après 5 ans d’activité et de croissance régulière, elle souhaite poursuivre son développement en se finançant sur le marché des capitaux. Pourquoi aujourd’hui et pas après la crise ? M. Benfeda explique que « l’IPO est une étape, pas une finalité. C’est une étape du cheminement et de la croissance de la société, préparée depuis plusieurs années, pas une décision basée sur le timing. Il s’agit de 5 ans de préparation de la société et des actifs. Quelque part, les circonstances sont une coïncidence ». Il faut noter que selon son management, l’IPO a pour objectif unique une augmentation de capital, afin de financer des projets au Maroc déjà identifiés.

Un acteur de la relance

Si Arabei Capital n’a pas échappé à la crise sanitaire, comme tous les opérateurs économiques, son partenariat avec LabelVie a fait que près de la moitié de son portefeuille était composé de commerces essentiels, qui ont donc poursuivi leur activité. L’impact de la crise sur le chiffre d’affaires du 1er semestre serait donc de -11,5% seulement. Il faut noter que le groupe a baissé, voire abandonné le loyer des entreprises qui ont fermé de mars à juin.

De plus, explique M. Benfeda, la société compte être un acteur majeur de la relance : « La relance post-crise demande des investissements supplémentaires, ce qui génère de la demande d’utilisation. De plus, [nous avons] un cadre fiscal des OPCI qui stimule la demande de l’immobilier locatif ». Interrogé sur l’éventualité d’une transformation en OPCI, justement, il répond : « La bourse et l’OPCI ne sont pas exclusifs. La transformation de toute SA en OPCI dépend de textes règlementaires en cours de travail ou de sortie, donc ce n’est pas possible pour le moment. Mais cela sera analysé et envisagé, et nous comptons être un acteur dans le marché des OPCI, en tant qu’investisseur. » Concernant la rentabilité de la société, il explique : « Globalement, l’immobilier locatif au Maroc est sur une rentabilité annuelle de 8 à 10%. Chez nous, elle tourne autour de 8,8% (rentabilité de l’actif, pas de la société, ndlr). Nous offrons un mix entre la croissance due au prix de l’action, et le rendement du dividende ».

Enfin, M. Benfeda explique que si une croissance internationale n’est pas prévue dans le futur proche, le groupe est à l’affut d’opportunités pour un éventuel développement dans le reste de l’Afrique.

SB