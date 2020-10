PARTAGER Aradei Capital inaugure son 5ème Sela Park à Agadir

Aradei Capital, foncière marocaine de référence en matière de détention, d’acquisition, et de développement d’actifs immobiliers, poursuit son programme d’investissements et inaugure sa 5 ème réalisation « Sela » depuis le lancement de la marque en 2019, à Agadir.

Déployé sur un terrain de 5,4 hectares, le Sela Park Agadir est développé sur une superficie construite de 21.600 m² et dispose de 700 places de parking, indique Aradei Capital dans un communiqué, notant que ce retail park s’inscrit dans la lignée des récents projets inaugurés à Dar Bouazza, El Jadida, Marrakech (Targa) et Témara.

Conçus comme des lieux de vie intégrés offrant aux clients une nouvelle expérience, les centres « Sela » répondent aux meilleurs standards et assurent aux visiteurs un parcours agréable comprenant shopping, restauration et divertissement, dans le respect d’un dispositif sanitaire rigoureux pour l’ensemble des visiteurs.

La conception des projets Sela est adaptée à chaque site et vise à apporter une offre en commerces et services de proximité en ligne avec les attentes des communautés, souligne le communiqué.

Ce programme a été réalisé en deux phases, avec une première phase qui a été finalisée en janvier 2020 dans un ensemble commercial de 10.000 m² de superficie construite près d’Inezgane et dans lequel a été relogé l’Atacadao d’Agadir, selon la même source, ajoutant que la libération de l’ancien site d’Atacadao a permis sa conversion en Sela Park, avec notamment l’implantation de l’hypermarché Carrefour.

Avec deux projets réalisés, Aradei Capital consolide son positionnement dans la région avec un investissement global qui avoisine les 500 millions de dirhams (MDH) et une création d’emplois qui dépassera les 1.000 emplois directs sur les deux sites.

Le projet Sela Park Agadir comprend des enseignes de renom telles qu’un magasin Kiabi, un Décathlon de près de 3.000 m² et un hypermarché Carrefour de 9.000 m². Plusieurs autres enseignes telles que LC Waikiki, De facto, Yves Rocher, Faces, Lee Cooper, Krys, Swiss Arabian ou encore Miniso feront partie du site prochainement.

Le Groupe LabelVie, premier partenaire de Aradei Capital, inaugure ainsi son 11 ème hypermarché Carrefour, ce qui porte son réseau à 106 points de vente à travers le Royaume. Le développement de l’hypermarché Carrefour représente un investissement de 80 MDH de la part du Groupe LabelVie et génèrera 330 emplois directs et 100 emplois indirects.

Dans le cadre de sa stratégie de recrutement et de formation au niveau local, ce magasin a nécessité 40 jours de formation pratique et 500 heures de formation théorique.

À l’instar des autres projets Sela, le Sela Park Agadir fait la part belle à l’art et aux talents nationaux en accueillant une œuvre de Mehdi Khessouane, un artiste prolifique, puisant dans le patrimoine Amazigh créativité, vitalité et couleur. Il signe, au travers de son médium de prédilection, le mobilier, une œuvre véritable ode au Tifinagh vernaculaire de la région d’Agadir.

Sa sculpture, empreinte d’urbanité se veut l’expression de l’amazighité par un message solidaire, de bon voisinage, d’hospitalité et d’amour, sa manière à lui de dire « Tanmirt Agadir », « Choukrane Agadir », Merci Agadir.

Créée en 2019 par Aradei Capital, la marque « Sela » est une conception moderne de l’immobilier commercial, pensée pour favoriser l’émergence de liens forts entre les communautés. Chez Sela, les rencontres et le partage invitent au renforcement des relations.

En arabe, Sela signifie lien, connexion. Au-delà de sa signification littérale, Sela évoque les rapports sacrés et insolubles qui nous lient a nos proches. Accessibilité et variété font de Sela un lieu iconique, qui s’adresse à tous. En effet, l’atmosphère de confort et de bien-être qui y règnent permettent a chaque visiteur de vivre une expérience client riche et répondant à toutes les attentes, en shopping, restauration, culture, divertissement, ente autres.

Aradei Capital est une foncière marocaine, leader de son secteur et dont l’activité principale s’articule autour de la détention, l’acquisition et le développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs a long terme. La foncière s’appuie sur l’expertise de la société de gestion REIM Partners, a laquelle elle a délégué la gestion de son patrimoine.

Forte d’un actionnariat prestigieux (LabelVie (LBV), Public Investment Corporation (PIC) pour le compte du fonds de retraite sud-africain Government Employees Pension Fund (GEPF), la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et Sanam Holding), Aradei Capital dispose d’un portefeuille de 29 actifs répartis dans 15 villes du Royaume, totalisant une surface locative de plus de 326.000 m².

LNT avec CdP