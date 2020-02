PARTAGER Aradei Capital émet des billets de trésorerie pour 500 MDh que valide l’AMMC

Aradei Capital a procédé à la mise en place d’un programme d’émission de billets de trésorerie pour un plafond de 500 MMAD et dont le dossier d’information a été visé par l’AMMC en date du 31 janvier 2020.

À travers ce programme, Aradei Capital vise à diversifier ses sources de financement externes en faisant également recours à du financement court terme. Objectifs : permettra à la foncière de faire face à ses besoins de trésorerie ponctuels et d’accompagner sa croissance et son plan de développement.

Par ailleurs, ce programme confirme l’orientation d’Aradei Capital vers l’appel public à l’épargne comme principal moyen de financement aux côtés d’autres sources de financement bancaire.

Enfin, la foncière poursuit la mise en œuvre de son programme d’investissement, avec l’ouverture de quatre projets entre fin 2019 et début 2020 à Casablanca, Marrakech, Agadir et El Jadida. Ces ouvertures permettent notamment de soutenir la croissance de la foncière et de répondre aux attentes des investisseurs en matière de croissance et de capacité de distribution des dividendes.

LNT avec Cdp