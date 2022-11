Aradei Capital a présenté ses résultats financiers à fin septembre 2022 lors d’une conférence organisée le 25 novembre, lors de laquelle le groupe a parlé de ses actualités et de sa récente opération d’augmentation de capital.

En effet, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 septembre 2022 a approuvé une augmentation de capital d’un montant maximum de 500 MMAD, qui pourra être réalisée en une ou plusieurs tranches, avec une fourchette de prix de 440-480 MAD par action et ce, dans le délai légal de 3 ans, avec suppression des DPS, explique Aradei Capital.

Il est à préciser qu’une première levée de fonds a été réalisée en novembre 2022 pour un total de 250 MMAD à un prix de souscription de 440 MAD par action.

Aradei Capital sera amené à refaire des levées de Capital selon les opportunités qu’elle aura a souligné Idriss Bensail, Directeur Général – REIM Partners.

Concernant les résultats financiers, Aradei Capital a enregistré un chiffre d’affaires qui s’élève à 230 millions de dirhams à fin septembre 2022 soit une croissance de +15% par rapport au premier semestre 2021. Cette croissance est portée aux 2/3 par le périmètre constant et à 1/3 par le nouveau périmètre. Ce dernier contribue à hauteur de 20% de la hausse et c’est généré principalement par l’effet des nouvelles commercialisations sur les sites existants, la facturation des loyers variables, etc., précise le management.

Les investissements du groupe ont atteint 635 MDH à fin septembre 2022. Elles incluent une prise de participation dans Akdital Immo pour 120 MMAD, des dépenses de développement portées par Akdital Immo à hauteur de 323 MMAD ainsi qu’une acquisition d’un terrain à Casablanca, explique le management d’Aradei Capital.

L’endettement du groupe atteint 2.707 MDH à fin septembre 2022, en hausse de 15% par rapport à fin 2021.

La GLA atteint 447.000 m², en hausse de 56 000m2 par rapport au trimestre précédent, suite à la livraison des établissements de santé à Agadir et Tanger ainsi que l’immeuble de bureaux Prism, précise le groupe.

En conclusion, Aradei Capital démontre une résilience et enregistre de bons résultats dans un environnement encore marqué par la crise post-covid, les incertitudes internationales et un contexte inflationniste.

