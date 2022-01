Le film INDIGO, après 2 ans d’attente, est projeté dès le 5 janvier dans toutes les salles du Megarama Maroc. Rappelons que le long-métrage de Selma Bargach, qui était nominé à l’Etalon d’or de Yennenga lors de la 26ème édition du Fespaco 2019, a remporté le Prix Paulin Soumanou Vieyra de la Fédération africaine de la critique cinématographique (FACC), à ce même Fespaco 2019. Il a aussi remporté le Prix du meilleur long-métrage africain, au Festival Mashariki du film africain de Kigali, Rwanda, ainsi que le Prix de la meilleure actrice à la 21ème édition du Festival du cinéma africain de Khouribga, Maroc.

Produit par Souad Lamriki et Benedicte Bellocq (Agora films) et avec un casting rassemblant les acteurs Rim Kettani, Khouloud Bettioui, Marwa Khalil, Mohamed Wahib Abkari, Aicha Mahmah, Karim Saidi, Malek Akhmis, Sarah Perles et Fadwa Taleb, le film met en scène une histoire plutôt extraordinaire autour de la jeune Nora, âgée de 13 ans, qui se sent abandonnée par son entourage.

Dans INDIGO, Nora est une enfant solitaire, et seule, elle aspire à un moyen de prouver son unicité et sa différence. Le film présente également d’autres personnages, plongés dans un système incroyable. Fatigués et rêveurs, ils voyagent à travers le temps et l’espace, cherchant désespérément une issue, ignorant la douleur de l’enfance.

LNT

