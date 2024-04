Après Casablanca et Dakkar, voici le troisième volume de la série « Nid d’artistes » chez Malika Editions, toujours réalisé avec le soutien de la Bank of Africa, qui est dédié à la ville d’Abidjan. Ce magnifique ouvrage est un véritable hommage à la vitalité culturelle d’une ville à la fois créative et pluridisciplinaire. Écrit par Célestin Koffi Yao et préfacé par Véronique Tadjo, ce livre est un trésor qui capture l’esprit de Babi la joie, une source intarissable de mots, de couleurs et d’émotions.

