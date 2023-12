Dans chaque Centre d’Investissement Régional (CRI) du Maroc, un guide est mis à la disposition des entreprises, qui présente l’ensemble des mesures et programmes de financement et d’appui, déployés par l’Etat, ainsi que les organismes qui en ont la charge. Nous présentons ici les programmes visant directement les PME, thème central de ce spécial.

Programme « Ana Moukawil »

Piloté par l’ANAPEC et le ministère de l’Intégration économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences. Il vise les Très petites entreprises, Auto-entrepreneurs, et Unités économiques informelles souhaitant intégrer l’économie structurée.

Programme Intelaka

Il est piloté par TAMWILCOM et le secteur bancaire. Il vise les TPE de tous les secteurs d’activité à l’exclusion de la promotion immobilière et de la pêche hauturière.

La Charte de l’Investissement, ministère de l’Investissement

Pilotée par le ministère de l’Investissement, de la Convergenceet de l’Evaluation des Politiques Publiques, elle consiste en un nouveau cadre incitatif dédié à l’investissement, en harmonie avec les principes du Nouveau Modèle de Développement.

Le FDII, ministère de l’Industrie

Le Fonds de développement industriel et d’investissement est géré par le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Initiative Nationale du Développement Humain (INDH)

Dans le cadre du 3ème axe de l’INDH, le programme est piloté par les divisions de l’action sociale des provinces / préfectures.

Programme Forsa

Piloté par la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT). Il vise, pour les PME, les entreprises ayant moins de 3 ans d’existence.

Il offre une formation en e-learning pour l’ensemble des projets retenus; une incubation au profit des projets les plus prometteurs, à travers la mobilisation d’incubateurs régionaux; un prêt d’honneur d’un montant maximal de 100.000 dirhams, dont une subvention de 10.000 dirhams, avec une durée maximale du remboursement du prêt de 10 ans avec un différé de 2 ans.

Damane Express, Tamwilcom

Piloté par Tamwilcom, il consiste en la garantie étatique des crédits bancaires à court, moyen et long terme et crédits-bails inférieurs ou égaux à 1 MDH, et des prêts d’honneur dont le montant ne dépasse pas les 300.000 DH. Il vise les entreprises de droit marocain qui ont pour objet ou activité la production de biens et/ou de services, de tous les secteurs d’activité à l’exclusion de la promotion immobilière et la pêche hauturière.

Damane Istitmar, Tamwilcom

Piloté par Tamwilcom, il s’agit d’un programme de garantie des crédits d’investissement à moyen et long termes et crédits-bails supérieurs à 1 MDH. Sont éligibles les entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de services, de tous les secteurs d’activité à l’exclusion de la promotion immobilière et la pêche hauturière.

Istitmar PME, Maroc PME

Le programme ISTITMAR soutient les entreprises à fort potentiel de croissance, disposant de projets de développement, à travers l’octroi d’une prime à l’investissement matériel et/ou immatériel. Sont éligibles les entreprises existantes ou en amorçage avec chiffre d’affaires annuel entre 10 et 200 MDH, opérant dans le secteur industriel ou une activité liée à l’industrie. Il consiste en un accompagnement personnalisé, avec une prime de 20% du montant total de l’investissement, avec un plafond de 10 MDH.

Damane Atayssir de Tamwilcom

Piloté par Tamwilcom, il consiste en une garantie des crédits bancaires de fonctionnement relatifs au cycle d’exploitation des entreprises, avec un plafond de 15 MDH par opération et 30 MDH sur une même entreprise, tous concours de garantie confondus. Sont éligibles les entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activité la production de biens et/ou de services, de tous les secteurs d’activité à l’exclusion de la promotion immobilière et la pêche hauturière.

Mouwakaba Stratégie de Développement Financière, Maroc PME

C’est un programme visant à accompagner les PME pour le développement d’une vision stratégique et financière de leurs entités, à travers le développement de la vision stratégique, le renouvellement de l’actionnariat et l’optimisation de la gestion financière de l’entreprises. Sont éligibles les entreprises existantes ou en amorçage avec un chiffre d’affaires annuel entre 10 et 200 MDH, et opérant dans l’industrie.

Ligne Française, Tamwilcom

Cela concerne le cofinancement avec les banques des projets portant sur l’achat de biens et services français ainsi que des prestations d’étude et de formation en faveur des entreprises marocaines. Sont éligibles les entreprises de droit marocain ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 25M€ avec un capital majoritairement marocain.

Mouwakaba Excellence Opérationnelle, Maroc PME

C’est un programme visant à accompagner les PME pour l’amélioration de leur compétitivité et le développement de leurs performances opérationnelles, à travers : amélioration de l’efficacité de la chaîne de valeur, conformité de l’entreprise aux normes et aux bonnes pratiques, et le renforcement du capital humain. Sont éligibles les entreprises existantes ou en amorçage avec un chiffre d’affaires annuel entre 10 et 200 MDH, et opérant dans l’industrie.

Mouwakaba Restructuration des Entreprises, Maroc PME

Le Programme visant à accompagner les PME durant leur processus de restructuration, afin de restaurer leur viabilité et améliorer leur gouvernance, à travers : définition de la stratégie de restructuration de l’entreprise et de gestion de la crise, gestion des liquidités, restructuration des ressources humaines, déploiement de la restructuration industrielle et la sécurisation et développement des ventes. Sont éligibles les entreprises existantes ou en amorçage avec un chiffre d’affaires annuel entre 10 et 200 MDH, et opérant dans l’industrie.

TAMWILCOM Renovotel

Il s’agit d’un financement conjoint avec les banques des programmes de rénovation des établissements d’hébergement touristique éligibles. Sont finançables les investissements matériels et immatériels de mise à niveau et de repositionnement du produit ayant pour objet la création de valeur ajoutée, l’amélioration de la qualité des prestations et la prise en compte des problématiques environnementales. Il vise les établissements d’hébergement touristique éligibles.

Usine Modèle « INMAA », Maroc PME

INMAA est la première usine modèle en Afrique et au Moyen Orient destinée aux entreprises industrielles désirant mettre en place un programme d’excellence. Sont éligibles les entreprises existantes ou en amorçage avec un chiffre d’affaires annuel entre 10 et 200 MDH, et opérant dans l’industrie.

Salama PME du ministère de l’Industrie

Piloté par le ministère de l’Industrie et du Commerce, ministère de l’Intérieur, ministère de l’Economie et des Finances, Wilayas des régions identifiées et Maroc PME, c’est un programme visant l’accompagnement d’unités industrielles identifiées par les pouvoirs publics comme présentant des risques sur la sécurité et la santé des employés et du voisinage, à délocaliser leurs projets dans des zones d’activité aménagées. Sont éligibles les unités industrielles identifiées à risque par les comités techniques locaux.

