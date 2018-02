PARTAGER Approbation du projet de loi portant réorganisation du CNDH

La Chambre des Représentants a approuvé à l’unanimité, lors d’une séance plénière tenue mardi 6 février, le projet de loi n°76.15 portant réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Ce projet de loi vise à la mise en place d’un système national pour la protection et la promotion des droits de l’Homme, en attribuant au CNDH des prérogatives relatives aux mécanismes de plainte concernant les enfants victimes des violations des droits de l’enfant, de consolidation, de protection et de suivi de la mise en oeuvre de la Convention sur les personnes en situation de handicap, ainsi que le mécanisme national de prévention de la torture.

Parmi les objectifs figurent, aussi, le renforcement du rôle du conseil en matière de consécration de l’approche des droits de l’Homme dans les politiques publiques et le système juridique national, afin de garantir aux citoyens leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux énoncés par la Constitution et l’ensemble des conventions des droits de l’Homme ratifiées par le Maroc, outre la consolidation du caractère pluraliste dans la composition du Conseil et la consécration de l’expérience de ses commissions régionales.

Ce projet de loi expose la situation constitutionnelle du CNDH, en tant qu’instance de protection et de promotion des droits de l’Homme, les principes de Paris régissant les institutions nationales pour la protection des droits de l’Homme consacrés par la résolution 48/134 du 20 Décembre 1993 de l’Assemblée générale des Nations-Unies, ainsi que les principes de Belgrade relatifs à la relation entre les parlements et les institutions nationales pour la promotion des droits de l’Homme, adoptés par le Conseil des droits de l’Homme lors de sa 20è session, tenue du 18 juin au 06 juillet 2012 à Genève.

LNT avec Map