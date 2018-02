PARTAGER Apple: Finances « record » mais moins d’iPhone vendus à Noël

Apple a publié jeudi les meilleurs résultats trimestriels de son histoire mais le géant américain a écoulé un peu moins d’iPhone pendant les fêtes 2017 que l’année précédente.

Apple a engrangé 20 milliards de dollars de bénéfices (+11% environ) entre octobre et décembre et un chiffre d’affaires de 88,3 milliards de dollars (+13%). Par action, le bénéfice ajusté, référence en Amérique du Nord s’est élevé à 3,89 dollars, au-dessus des attentes.

« Nous sommes ravis d’annoncer le meilleur trimestre de l’histoire d’Apple », a déclaré le patron Tim Cook.

Toutefois, a noté l’analyste Neil Saunders, du cabinet GlobalData Retail, il y a « des signes inquiétants » dans les chiffres dévoilés jeudi.

Ainsi, les ventes d’iPhone, moteur du groupe, ont un peu reculé. Apple en a écoulé 77,3 millions sur le trimestre, soit 1% de moins que fin 2016, de quoi inquiéter les investisseurs sur les perspectives d’un groupe dont l’essentiel des revenus provient de ces appareils.

« La différence évidente qu’il y avait auparavant entre Apple et ses concurrents s’est vraiment réduite », a ajouté M. Saunders, estimant que le groupe devrait « très rapidement » trouver une innovation de nature à relancer les ventes.

D’autant que les experts s’accordent à penser que le marché des smartphones est quasiment arrivé à saturation.

– Moins d’iPhone, mais plus chers –

Pour continuer à engranger des profits, Apple joue donc sur l’effet prix : comme ils sont de plus en plus chers, leur chiffre d’affaires a augmenté de 13% à près de 62 milliards de dollars malgré le recul en volumes. L’iPhone X est vendu à partir de 1.000 dollars aux Etats-Unis.

« Le chiffre d’affaires des iPhone va croître d’au moins 10% au deuxième trimestre » comparé à la même période de l’an dernier, a précisé Tim Cook en conférence téléphonique.

Il a aussi tenu à tuer dans l’œuf les rumeurs selon lesquelles la dernière mouture de son iPhone ne séduit pas le public, assurant que l’iPhone X avait « dépassé les attentes » du groupe.

Soucieux de montrer qu’il ne compte pas que sur les iPhone, Tim Cook a insisté sur les autres sources de revenus, les « services » (Apple Music, AppStore…) dont le chiffre d’affaires a augmenté de 18% à 8,5 milliards ou les « autres produits » (AppleWatch, AppleTV…), dont les ventes ont cru de 36% à 5,5 milliards de dollars.

Apple a aussi vendu sur la période 13,2 millions d’iPad (+1%) et 5,1 millions d’ordinateurs Mac (-5%).

Autre caillou dans la chaussure pour Apple: il a livré des prévisions de chiffre d’affaires jugées décevantes, prévoyant des revenus situés entre 60 et 62 milliards de dollars au deuxième trimestre, bien en-deçà des attentes des analystes.

La firme a lancé fin 2017 trois modèles de smartphones: outre le luxueux iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.

Le groupe a aussi indiqué qu’il avait désormais 285 milliards de dollars de liquidités (dont 122 milliards de dette), dont une grande partie stockée à l’étranger.

L’abaissement de la fiscalité sur ces sommes va permettre au groupe de puiser dans ces réserves pour les investir aux Etats-Unis, a expliqué le directeur financier Luca Maestri. Il prévoit d’en dire plus lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

Concernant la polémique au sujet du ralentissement volontaire de certains anciens modèles d’iPhone aux batteries vieillissantes, Tim Cook a simplement nié de nouveau les accusations d »obsolesence programmée ».

Le groupe avait reconnu en décembre brider intentionnellement les performances de certains iPhone, pour éviter qu’ils ne s’éteignent de façon intempestive. Une fonctionnalité discrètement introduite il y a un an via une mise à jour qui lui vaut aujourd’hui plaintes et menaces de poursuites, soupçonné d’avoir volontairement manqué de transparence pour inciter les consommateurs à acheter de nouveaux modèles de téléphone.

Pour tenter d’atténuer la polémique, Apple a présenté ses excuses, baissé le prix de remplacement des batteries et promis une nouvelle mise à jour qui permettra de choisir si on veut ralentir ou non son appareil.

Le titre Apple, première capitalisation boursière mondiale, a fluctué dans la foulée de ces résultats, reculant avant de remonter. Vers 01H30 GMT, il gagnait 3,35% à 173,40 dollars.

LNT avec Afp