Appel du coeur des habitants d’un bidonville casablancais…

Dans le Maroc de 2019, il existe toujours des citoyens qui ne peuvent jouir de leurs droits les plus élémentaires, tels que vivre dans la dignité. Voici l’exemple poignant des habitants d’un bidonville au centre de Casablanca, dans le quartier d’Afriquia. Plus de 60 famille vivent dans de véritables taudis… des conditions inhumaines et une situation indigne de la capitale économique du Royaume.