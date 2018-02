PARTAGER APM Terminals MedPort Tangier reçoit ses trois premiers portiques STS

APM Terminals MedPort Tangier annonce l’arrivée de ses trois premiers portiques STS, les plus grands au monde, conçus pour traiter les nouveaux porte-conteneurs sillonnant la voie commerciale Asie/Europe et dont les capacités vont jusqu’à 22,000 EVP.

Occupant une position stratégique sur l’un des corridors maritimes les plus fréquentés du monde – Le détroit de Gibraltar accueille quelques 60,000 navires par an. APM Terminals MedPort Tangier améliorera considérablement la performance de la chaine logistique internationale en attirant plus de navires créant ainsi diverses options d’acheminement. Ceci permettra d’assurer l’efficience, d’élargir la capacité et d’exploiter les nouvelles technologies.

‟Nous concevons APM Terminals Medport Tangier dans l’optique d’être la meilleure plateforme de transbordement de notre réseau, en intégrant l’excellence opérationnelle à tous les niveaux, en se procurant des équipements de manutention portuaire de dernière génération et en se positionnant sur l’une des voies commerciales les plus stratégiques, affirme le COO d’APM Terminals Keith Svendsen. Nous venons renforcer la capacité de traitement de conteneurs du port Tanger Med et garantir plus de flexibilité à Maersk Line, en lui offrant plus d’options d’acheminement, dans le but d’optimiser son réseau de navires et mieux servir la chaine logistique des clients. Par ailleurs, l’implantation d’APM Terminals Medport Tangier ouvre de nouveaux champs d’investissement en positionnant le Maroc comme étant une plateforme incontournable du commerce mondial”, conclut-il.

Visionnaire et innovant, ce terminal a été conçu pour accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde grâce à ses portiques STS à double chariot et son utilisation de technologies de pointe, garantissant des opérations rapides, sûres et efficaces. ‟Les portiques STS à double chariot seront dotés de la technologie la plus récente pour atteindre des trajectoires d’élévation optimales avec un atterrissage en douceur sur la plateforme des portiques où les accroche-conteneurs sont retirés. Le chariot secondaire déposera, quant à lui, le conteneur dans la zone de transfert où il sera opéré par le chariot cavalier, qui le transportera à destination. Ce processus permet un très haut standard de productivité”, déclare Dennis Olesen, directeur général d’APM Terminals Medport Tangier.

LNT avec CdP