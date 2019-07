PARTAGER ANRT : Près de 3 ménages sur 4 équipés en accès internet

L’équipement des ménages en accès internet s’élève à 74%, soit près de 6 millions de ménages, selon l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

Huit ménages sur 10 en milieu urbain sont équipés en accès internet, et 6 ménages sur 10 en milieu rural, d’après les résultats de l’enquête de collecte des indicateurs des technologies de l’information et de la communication (TIC), menée par l’ANRT auprès des ménages et des individus au titre de l’année 2018.

Cette enquête, qui a porté sur un échantillon de près de 5.400 ménages et individus, fait état de l’équipement de 7 ménages sur 10 en internet mobile et de la généralisation du smartphone parmi les jeunes.

« La totalité des ménages est équipée en téléphonie mobile (99,8%), tant en milieu urbain que rural », relève l’étude, précisant que le nombre moyen des individus équipés en téléphone mobile dans un même ménage ressort à 3,9.

Quant à l’équipement en téléphonie mobile, il concerne 92,4% des individus âgés de plus de 5 ans. « Parmi les individus équipés en téléphone mobile, 75,7% possèdent un smartphone, soit un total de 22,5 millions d’individus, enregistrant un accroissement de près de 1,2 million sur une année, moins importante qu’en 2017 », d’après l’enquête.

Il ressort également de l’enquête que l’utilisation d’internet est quotidienne pour 3 internautes sur 4. Près de 6 internautes sur 10 passent plus d’une heure sur internet. Les réseaux sociaux arrivent toujours en tête des usages, avec 96,4% des internautes qui y accèdent.

Quant aux réseaux sociaux, 20,1 millions d’individus y participent. « Près de 8 internautes sur 10 utilisent les réseaux sociaux quotidiennement » souligne l’étude.

En ce qui concerne les achats en ligne, le e-commerce continue sa progression, en augmentant de près de 21,3% entre 2016 et 2018. « Près d’une personne sur cinq recourt au e-commerce dans le milieu urbain ».

S’agissant de l’équipement en téléphonie fixe, il reprendrait chez les ménages avec un taux de 21,8% en milieu urbain. L’accès à internet demeurerait la motivation principale pour l’équipement des ménages en téléphonie fixe (93%).

L’étude de l’ANRT conclut une hausse de l’équipement en ordinateurs et dominance de l’ordinateur portable. 60,6% (soit près de 4,9 millions) des ménages sont équipés en ordinateurs/tablettes, enregistrant, sur 8 ans, un taux de croissance moyen annuel de 7,5%.

Concernant les risques liés à la sécurité en ligne, 3 personnes sur 4 ne mesureraient pas les risques de l’absence de protection sur internet.

Et d’ajouter que près de 2 individus sur 10 déclarent connaitre l’existence d’une réglementation sur la protection des données personnelles et de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

