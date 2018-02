PARTAGER ANRT : Les abonnements mobiles poursuivent leur croissance

Les abonnements, particulièrement dans les réseaux mobiles, ont poursuivi leur croissance au cours de l’année 2017, selon l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

Ainsi, l’Internet mobile 4G a atteint plus de 6,8 millions de clients à fin décembre 2017, contre 2,8 millions de clients à fin 2016, soit une hausse annuelle de près de 143%, a indiqué l’Agence dans un communiqué, ajoutant que le parc mobile s’est établi, quant à lui, à 43,92 millions d’abonnés à fin 2017 avec un taux de pénétration de 126%, et une hausse annuelle de 5,8%.

En effet, le parc Internet (fixe et mobile) s’est établi à 22,2 millions à fin 2017, réalisant une hausse annuelle de 30,1% et affichant un taux de pénétration de 63,67%, a fait savoir l’ANRT, précisant que celui de l’Internet mobile s’est établi à 20,83 millions d’abonnés et marque une progression annuelle de 31,69% (soit près de 5 millions abonnements nets).

La répartition du parc mobile, selon le mode de facturation, fait ressortir une croissance annuelle de 10,38% du parc post-payé qui a atteint 3,29 millions abonnés, a relevé la même source, ajoutant que le parc des abonnés prépayés s’est établi à 40,62 millions d’abonnés à fin 2017 (+5,43% sur un an).

Quant aux usages, l’usage moyen sortant mensuel par abonné mobile a enregistré une baisse l’année dernière, d’après el communiqué qui ajoute que le nombre de minutes mobiles consommées a atteint 108 mn en moyenne par client et par mois, contre 113 mn durant 2016.

Cette baisse est la conjugaison des effets de la baisse du trafic sortant global et de l’augmentation du parc des abonnés mobiles durant 2017, a expliqué le régulateur des télecoms.

Le volume global des minutes sortantes des réseaux mobiles s’établit, durant l’année 2017, à 55,2 milliards de minutes, enregistrant une baisse de 4,2% par rapport à l’année 2016.

De son côté, le parc du fixe (y compris de mobilité restreinte) marque une quasi-stagnation et s’établit à 2,05 millions, portant la pénétration du fixe à 5,87% à fin 2017, selon l’Agence qui a précisé que le parc de l’ADSL s’établit à près de 1,32 million d’abonnements en 2017 contre 1,23 million en 2016.

Durant 2017, le parc FTTH (Fiber To The Home) a atteint 36.347 abonnés contre 10.657 un an auparavant.

Pour les réseaux fixe et nouvelle génération, l’usage moyen sortant mensuel par abonné a connu une baisse de 10% sur une année, passant de 122 à 110 minutes/client/mois entre 2016 et 2017. Le trafic voix sortant dans ces réseaux a atteint 2,8 milliards de minutes durant 2017.

Le nombre des SMS a continué dans sa tendance baissière observée depuis quelques années et s’établit, en 2017, à 6,3 milliards d’unités, en baisse annuelle de 22,1%, a noté l’ANRT.

Par ailleurs, le prix des communications mobiles, mesuré par le revenu moyen par minute (ARPM), qui s’établit à 0,23 DHHT/min à fin 2017, est en stagnation par rapport à la même période de 2016.

Au niveau des réseaux fixes et nouvelle génération, l’ARPM passe de 0,94 DHHT/min à fin 2016 à 1,05 DHHT à fin 2017. Quant au revenu moyen par client Internet mobile, il s’établit à 25 DHHT/mois à fin 2017, au même niveau qu’en 2016.

En outre, la couverture des réseaux 3G/4G s’est notablement améliorée durant 2017, au vu des investissements engagés par les opérateurs pour le déploiement de nouveaux sites ainsi que la densification des réseaux 2G/3G/4G pour améliorer la qualité des services offerts et les débits des téléchargements.

Enfin, le parc de noms de domaine.ma compte 67.082 noms de domaine, enregistrant une augmentation annuelle de 5,5% par rapport à fin 2016.

LNT avec Map