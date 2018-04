PARTAGER ANP: le chiffre d’affaires en légère progression

Le trafic des conteneurs relevant de l’Agence nationale des ports (ANP) s’est chiffré à 11,9 millions de tonnes (Mt), l’équivalent de 1,2 million EVP (Equivalent Vignt Pieds) en 2017, enregistrant une hausse de 9,3% par rapport à 2016, selon les résultats annuels de l’agence.

Cette performance a influencé positivement le niveau d’activité des ports gérés par l’ANP qui a atteint 83,7 Mt durant l’année écoulée, soit une augmentation de 8,1%, a indiqué l’agence dans un communiqué sur ses comptes sociaux au titre de l’exercice 2017. Parallèlement, les trafics des phosphates et des engrais ont progressé respectivement de 40,3% et 28,9% à 8 Mt et 9 Mt, a ajouté la même source.

Côté financier, l’ANP a fait savoir que son résultat net au titre de l’année 2017 s’est élevé à 144,7 MDH, en baisse de 32,6% par rapport à 2016, précisant que hors effet de la régularisation de certaines concessions effectuées en 2016, ce résultat évoluerait à la hausse de 43,4%.

Quant au chiffre d’affaires, il a atteint plus de 1,74 milliard de dirhams (MMDH) contre 1,73 MMDH, en progression de 0,3%, tandis que les charges d’exploitation du groupe ont augmenté de 9,9% à plus de 1,5 MMDH, selon le communiqué. Cette progression est attribuable à « l’effort additionnel de maintenance et d’entretien des infrastructures portuaires » (171 MDH), ainsi qu’à « la révision à la hausse de la redevance domaniale et de la contribution au budget de l’Etat » pour respectivement 40 et 30 MDH.

LNT avec Map