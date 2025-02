Le groupe industriel Anouar Invest a annoncé, lors d’une cérémonie officielle tenue à Rabat, le lancement de son Académie Anouar Invest, un projet structurant dédié à la formation et à la montée en compétences. À cette occasion, un partenariat stratégique a été signé avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que quatre établissements académiques de premier plan, en présence de M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, de M. El Hachmi Boutgueray, Président Directeur Général d’Anouar Invest, et des représentants des écoles concernées.

Une Académie pour accompagner la transformation industrielle

L’Académie Anouar Invest s’inscrit dans une dynamique de transformation industrielle visant à renforcer la compétitivité du secteur. Son objectif est d’accompagner l’évolution des métiers du Groupe en proposant une offre de formation continue, alignée sur les besoins stratégiques d’Anouar Invest et les évolutions technologiques du marché.

Cette initiative permettra le développement de formations spécialisées et sur mesure pour les collaborateurs du groupe. Elle intégrera les technologies de l’Industrie 4.0, telles que l’intelligence artificielle, la data science, la digitalisation et l’automatisation industrielle. Un programme de formation continue sera également mis en place pour permettre aux employés d’acquérir de nouvelles qualifications, adaptées aux mutations du secteur.

L’Académie favorisera les synergies entre le monde académique et les acteurs industriels grâce à des plateformes d’échange et de partage d’expertise. Cette approche permettra la transmission des savoir-faire et la création d’un vivier de talents qualifiés, en adéquation avec les besoins du marché du travail.

En parallèle, l’Académie ambitionne de soutenir l’entrepreneuriat et la recherche appliquée en développant des chaires académiques et des initiatives en faveur de l’innovation industrielle. Ces actions visent à renforcer la compétitivité du tissu économique national.

Une collaboration public-privé pour l’innovation et la formation

S’exprimant à cette occasion, M. Ryad Mezzour a souligné l’importance de ce partenariat pour le développement industriel du Maroc :

« Le développement des compétences est un levier essentiel pour renforcer la compétitivité de notre écosystème industriel. Ce partenariat avec Anouar Invest illustre l’engagement de l’État marocain et du secteur privé à promouvoir la formation et le développement des talents marocains. En structurant des synergies entre l’industrie et les institutions académiques, nous consolidons notre capacité à relever les défis technologiques et à positionner le Maroc comme un hub industriel innovant et résilient. »

Pour sa part, M. El Hachmi Boutgueray a déclaré :

« Avec l’Académie Anouar Invest et ce partenariat stratégique, nous posons aujourd’hui les bases d’un dispositif intégré qui accompagnera durablement la transformation industrielle du Maroc. Anouar Invest confirme ainsi son rôle de précurseur et d’acteur industriel engagé pour l’innovation et la formation des talents. »

Des alliances académiques pour une formation d’excellence

Pour garantir la qualité de ses formations, Anouar Invest a signé des partenariats avec quatre établissements académiques majeurs :

L’École Centrale Casablanca (ECC) : pour la formation des futurs leaders et l’excellence en ingénierie.

: pour la formation des futurs leaders et l’excellence en ingénierie. L’École Supérieure de l’Industrie du Textile et de l’Habillement (ESITH) : pour l’expertise en logistique, supply chain et industrialisation des procédés.

: pour l’expertise en logistique, supply chain et industrialisation des procédés. L’École Arts et Métiers, campus de Rabat : pour l’innovation en ingénierie industrielle et l’optimisation des processus de production.

: pour l’innovation en ingénierie industrielle et l’optimisation des processus de production. L’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) : pour le renforcement des compétences managériales, la stratégie et le leadership.

Ces alliances permettront la co-construction de programmes de formation avancés, garantissant une montée en compétences progressive, adaptée aux impératifs de compétitivité, d’innovation et d’excellence industrielle.

LNT avec CdP

