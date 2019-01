PARTAGER Une année 2018 record pour Boeing

Au quatrième trimestre 2018, Boeing a réalisé un chiffre d’affaires de 28,3 milliards de dollars, avec un bénéfice par action GAAP de 5,93 dollars et un bénéfice par action non-GAAP de 5,48 dollars, ces trois chiffres établissant de nouveaux records pour le Groupe. Ces résultats reflètent un nombre record de livraisons d’avions commerciaux, une augmentation du volume des activités Défense et Services, ainsi que de solides performances qui surpassent les impacts d’une fiscalité favorable enregistrés au quatrième trimestre 2017 (tableau 1). Boeing a généré un cash-flow opérationnel de 2,9 milliards de dollars, racheté 1,6 million d’actions pour un montant de 0,6 milliard de dollars, versé 1,0 milliard de dividendes et finalisé l’acquisition de KLX.

Le chiffre d’affaires a atteint le montant record de 101,1 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice, reflétant une augmentation des livraisons d’avions commerciaux, ainsi que du volume d’activité dans l’ensemble du Groupe. Les bénéfices par action record (17,85 dollars par action GAAP et 16,01 dollars par action non-GAAP) sont le fruit d’une augmentation du volume d’affaires, d’une amélioration du mix et d’une solide exécution.

« Dans l’ensemble du Groupe, notre équipe a enregistré de solides performances opérationnelles en se concentrant sur les attentes des clients, avec pour résultat un chiffre d’affaires, des bénéfices et un cash-flow record, tout en accentuant notre leadership industriel dans le secteur aérospatial mondial en 2018 », a déclaré Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing. « Nos performances financières forment un socle robuste pour poursuivre nos investissements dans de nouvelles activités en croissance, dans l’innovation et dans de futurs programmes de franchise, ainsi qu’en faveur de nos employés et des technologies-clés. Au cours des cinq dernières années, nous avons investi près de 35 milliards de dollars dans des domaines stratégiques clés pour notre activité, tout en augmentant le retour sur investissement pour nos actionnaires.

« L’importance accordée à notre programme One Boeing, les stratégies de croissance clairement définies et les positions dominantes que nous occupons dans des marchés vastes et en plein essor nous permettent d’envisager en toute confiance la poursuite de nos solides performances, l’augmentation de notre chiffre d’affaires et une solide exécution dans nos trois divisions, comme en témoignent les prévisions annoncées pour l’année 2019.

« Nous restons concentrés sur l’exécution de nos programmes de production et de développement, ainsi que sur notre stratégie de croissance, tout en poursuivant nos améliorations dans les domaines de la productivité, de la qualité et de la sécurité, en investissant au bénéfice de notre équipe, et en créant davantage de valeur et de nouvelles opportunités pour nos clients, nos actionnaires et nos employés. »

LNT avec CdP