Animaly : Casablanca accueille son premier salon des animaux de compagnie

Pour la première fois au Maroc, Animaly, le premier salon de l’animal de compagnie se tiendra du 11 au 13 janvier 2019, en plein cœur de Casablanca, à l’Espace Paradise d’Aïn Diab.

Dédié à nos amis à quatre pattes, à poils, à plumes ou à écailles et à ceux qui les aiment, Animaly est conçu comme une véritable fête animalière avec près de 450 animaux, des animations et la participation de nombreux professionnels et de centaines de passionnés. L’événement se veut un show donnant la priorité au divertissement et à l’émerveillement, mais aussi un espace d’information et d’éducation avec la présence de tous les acteurs et organisations du secteur, praticiens, conseillers et connaisseurs, offrant l’occasion d’en apprendre davantage et de partager les pratiques et les connaissances, selon les organisateurs.

Animaly réunira une centaine de chiens de race, des dizaines de chats d’exception, des perroquets époustouflants, des oiseaux rares, des reptiles, des poissons… mais aussi des innovations, des tendances et des solutions pour faciliter la vie au quotidien des propriétaires d’animaux de compagnie et améliorer les conditions de vie de leurs protégés, apprend-on dans un communiqué.

Un programme d’animation ranimera les trois journées d’exposition. Dans les différents stands, les exposants apporteront toutes informations et services utiles : nutrition, toilettage, accessoires, élevage, pédagogie, protection animale…

Le public pourra également aller à la rencontre de spécialistes : éleveurs, éducateurs canins, comportementalistes, vétérinaires, assureurs et industriels dans l’espace des démonstrations prévu à cet effet.

Des exhibitions de races canines, de leurs comportements et caractères, ainsi que des démonstrations d’éducation et de dressage seront effectuées. Pour les passionnés d’oisellerie, des présentations rare de colombophilie et d’oiseaux exotiques ; de même dans le domaine de l’aquariophilie. Tout le week-end, une démonstration de sports canins et un concours de beauté féline animeront l’espace de loisir et la terrasse extérieure en front de mer.

Enfin, un des objectifs majeurs d’Animaly sera la promotion d’un plus grand respect des animaux dans notre pays, avec l’appui des acteurs associatifs crédibles et agissants pour que soit véhiculé à tous les visiteurs ce message essentiel que le plaisir des humains ne doit pas se construire sur le mal-être des animaux.

Animaly est le premier évènement d’envergure spécialement conçu pour un secteur d’activité très large, en plein essor, et qui concerne déjà une famille sur deux au Maroc. Plus de 30.000 visiteurs, professionnels et grand public, sont ainsi attendus du vendredi 11 au dimanche 13 janvier. L’événement sera supporté par une campagne de communication d’envergure à Casablanca et à travers le Royaume.

LNT avec CdP