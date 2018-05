Anfaplace promet une ambiance agréable et spirituelle pour le mois de Ramadan !

Pour ce mois de Ramadan, Anfaplace vous convie dès le 19 Mai 2018 à plonger dans un univers sorti tout droit d’un conte des mille et une nuits.

Ce mois sacré sera l’occasion pour tous de redécouvrir en musique et en couleur notre patrimoine culturel avec notamment une soirée ponctuée des poésies mélodieuses du Malhoun afin de fêter le début de ce voyage de spiritualité et de dévotion.

L’excursion se poursuivra tout au long de ce mois et vous emportera à travers des chants mystiques et danses envoutantes offerts par des Derviches Tourneurs qui envoûteront vos âmes par leur communion avec le Divin.

L’escapade sera marquée ensuite par la traditionnelle Parade des « Mille et une Nuits » qui verra le défilé de cinq personnages vêtus de tenues traditionnelles. Ils feront le tour du centre accompagnés d’une animation d’une troupe Aissaoua qui fera vibrer votre cœur.

La gastronomie ne sera pas en reste et fera partie des grandes nouveautés de cette année. En effet, Anfaplace Shopping Center sera investi par un chef cuisinier qui proposera un Voyage Culinaire à travers le Maroc et fera découvrir aux visiteurs les spécialités de chaque région du Maroc (Nord, Sud, Orient et Centre) à travers des dégustations de plats typiques.

La soirée de la Laylat Al Kadr sera dédiée aux plus jeunes avec des animations propres à la fin du mois sacré. Une palette d’activités riche en couleurs et en musique égayera cette soirée ramadanesque unique en présence de neggafa et hanaya. Tout le monde gardera des souvenirs inoubliables de cette soirée sacrée et plus particulièrement les enfants qui en auront bien profité.