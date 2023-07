L’agence de production culturelle Seven PM, l’Association Jazz Au Maroc (JAM) et l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA), ont le plaisir d’annoncer la tenue de la deuxième édition de « Anfa Park en Fête » : Un festival d’été riche en activités et animations pour toute la famille !

Après le succès de sa première édition en juin 2022, l’équipe de Seven PM, en collaboration avec JAM, avec le soutien de l’AUDA, réitèrent les festivités de “Anfa Park en Fête”, pour offrir un été mémorable aux festivaliers, du 7 au 30 juillet !

Cet événement grand public se déroulera sur une période de 24 jours, et promet une expérience unique de partage, de divertissement et de célébration à travers une multitude d’activités artistiques, sportives et pédagogiques, avec des rendez-vous culturels et musicaux.

“Anfa Park en Fête”, se décline en deux espaces au sein de Anfa Park :

1- Le Park (Gratuit) :

Organisé par l’association JAM, le Park est un espace accessible à tous, et propose des animations gratuites, les quatre derniers jours de la semaine, du 7 au 30 juillet. Les festivaliers pourront profiter de nombreuses activités artistiques, culturelles, sportives et ludiques, telles que la grande roue, offrant une vue imprenable sur Anfa Park, diverses activités sportives et de bien-être, telles que le yoga, la boxe, des initiations et des démonstrations au Skate Park et des cours et compétitions de pétanque. De plus, l’art urbain sera également à l’honneur avec des concerts de rue, mettant en avant des jeunes talents, et des performances autour du street art.

Grâce à un partenariat avec l’Institut Français de Casablanca, des projections cinématographiques, en plein air, sont au programme, ainsi que la délocalisation de la médiathèque de l’IFC, qui s’installe au Park Expo, un espace dédiée à la Culture et aux échanges au coeur des jardins du festival, proposant des ateliers captivants, des rencontres littéraires stimulantes ainsi que des initiations et des ateliers de beatmaking.

2- Le Village Casa Anfa (Payant) :

Organisé par l’agence de production culturelle Seven PM, organisatrice de Jazzablanca, de Tanjazz et de Music Talent. Au programme : concerts et DJ set autour d’un village convivial avec un food court de plus de 15 restaurants, un espace créateurs et une gaming zone.

Le Village abritera la première édition du festival Casa Anfa Latina, du 7 au 9 juillet, ainsi que le “Village Casa Anfa”, qui proposera une programmation de musique électronique inédite, avec près de 40 DJ nationaux et internationaux, du 13 au 16, du 20 au 23, et du 27 au 30 juillet.

LE PROGRAMME

I – Le Park

Activités gratuites – Du 7 au 30 juillet

Tous les 4 derniers jours de chaque semaine, du 7 au 30 juillet, à travers tout le Park, des activités artistiques, culturelles, sportives et ludiques sont accessibles gratuitement :

La Grande Roue : Pour une vue imprenable sur le site et les alentours, montez à bord de la Grande Roue, une attraction gratuite qui promet des sensations fortes et des moments magiques.

Cinéma sous les étoiles : En partenariat avec l’Institut Français du Maroc, « Anfa Park En Fête » propose une expérience cinématographique unique sous les étoiles du 17 au 23 juillet. Laissez-vous envoûter par des projections en plein air qui vous transporteront dans un monde de magie et d’évasion.

Concerts au Parc : « Anfa Park En Fête » mettra en avant les jeunes talents émergents à travers une série de “concerts de rue”. Venez découvrir ces artistes prometteurs et laissez-vous emporter par leur musique envoûtante.

Sport et bien-être pour tous : Que vous soyez adepte de yoga, de boxe, de sports extrêmes ou de pétanque, « Anfa Park En Fête » propose une variété d’activités sportives et de bien-être adaptées à tous les niveaux. Reconnectez-vous avec votre corps et votre esprit lors de séances de yoga apaisantes, profitez d’une salle de sport mobile, ou à des cours de boxe, des parties de pétanque, et découvrez des démonstrations de skate, roller, trottinette et BMX au Skate Park.

Street Art : L’art sera à l’honneur avec une performance artistique, ainsi qu’un atelier dédié aux enfants. Laissez libre cours à votre imagination et plongez dans l’univers créatif du street art.

Anfathèque : Une médiathèque au Park Expo, un espace dédié à la culture et aux échanges au cœur des jardins du festival. Assistez à des ateliers captivants, participez à des rencontres littéraires stimulantes et découvrez les secrets du D-Jing lors d’initiations et d’ateliers de beatmaking.

Exposition “Là-haut, le sta7” : Une exposition en plein air dans le park, réalisée par Sarah Nasla & Margot Rouas, du Studio Interface, en partenariat avec l’Institut Français de Casablanca. Cette exposition propose d’apporter un nouvel éclairage sur la jeune scène photographique au Maroc à travers le motif du sta7, ce toit terrasse emblématique de l’architecture nord-africaine, “Là-haut, le sta7” réunit les artistes suivants : Style Beldi, Hasnae El Ouarga, Amine Houari, Joseph Ouechen, Hind Moumou, Mounir Rahmouni, Fatima Zohra Serri et Ismail Zaidy.

Cours de danse et éveil musical pour enfants : une première approche de la salsa et des séances d’éveil musical chaque week-end pour les plus petits.

II – Le Village :

Accès payant – Du 7 au 30 juillet

Tous les 4 derniers jours de chaque semaine, entre le 7 et le 30 juillet, la musique, le shopping, la gastronomie et les souvenirs se rencontrent pour créer une atmosphère envoûtante.

Cœur vibrant de “Anfa Park en Fête”, le Village s’animera les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, du 7 au 30 juillet, avec : Le marché des créateurs ; Plus de 20 marques locales ; Le « FoodCourt » en plein air, avec plus de 15 restaurants proposant des saveurs du monde entier ; La « Gaming Zone » pour plonger dans l’ambiance rétro des années 2000 avec ses flippers, babyfoots et jeux d’arcade.

Le Village abritera les rendez-vous musicaux suivants :

Du 7 au 9 juillet : Casa Anfa Latina , première édition du festival de musique latine.

Du 13 au 16, du 20 au 23, et du 27 au 30 juillet : Le Village Casa Anfa , une programmation de musique électronique inédite, avec près de 40 DJ nationaux et internationaux.

Casa Anfa Latina

Du 7 au 9 juillet – Le nouveau rendez-vous des amoureux des cultures latines à Casablanca.

Pour sa première édition, Casa Anfa Latina promet un programme riche, durant trois jours. Articulée autour de trois têtes d’affiche, figures majeures des musiques latines : Philippe Cohen Solal en DJ set, l’un des fondateurs de Gotan Project et producteur aux multiples facettes, Yuri Buenaventura véritable légende de la salsa colombienne, et Grupo Compay Segundo les héritiers de la riche histoire de la musique cubaine.

La programmation de Casa Anfa Latina promet également de nombreuses animations : cours de danse, batucada, cracheurs de feu, échassiers… Une programmation ambitieuse pour cette première édition qui promet trois jours de fête et de découvertes.

Vendredi 7 Juillet

18h00 – 18h30 – Batucada

18h30 – 19h30 – Cours initiation Tango

19h30 – 20h30 – DJ Temazo

20h30 – 21h00 – Batucada, Capoeira, échassiers cracheurs de feu

21h00 – 21h30 – DJ Temazo

21h30 – 23h30 – Philippe Cohen Solal DJ Set (Gotan Project)

Samedi 8 juillet

18h00 – 18h30 – Batucada

18h30 – 19h30 – Cours initiation Salsa

19h30 – 20h30 – DJ Temazo

20h30 – 21h00 – Battucada, Capoeira, échassiers cracheurs de feu

21h00 – 21h30 – DJ Temazo

22h00 – 23h30 – Yuri Buenaventura

Dimanche 9 juillet

18h00 – 18h30 – Batucada

18h30 – 19h30 – Cours initiation Rueda de Casino

19h30 – 20h30 – DJ Temazo

20h30 – 21h00 – Battucada, échassiers, cracheurs de feu & Samba

21h00 – 21h30 – DJ Temazo

22h00 – 23h30 – Grupo Compay Segundo

Village Casa Anfa

Du 13 au 30 juillet

Au long de 12 soirées, tous les 4 derniers jours de chaque semaine, du 13 au 30 juillet, le Village Casa Anfa proposera une programmation unique avec près de 40 DJ nationaux et internationaux.

Le Village deviendra l’épicentre des soirées électroniques, tous les 4 derniers jours de chaque semaine, du 13 au 30 juillet. Une programmation dense qui mettra en avant le meilleur de la scène électronique marocaine, son dynamisme et sa diversité, avec des invités internationaux de renom (Brésil, France, Dubai, Royaume-Uni…).

Préparez-vous à danser et à vibrer au rythme des beats de près de 40 talentueux DJs.

Au programme aussi « La Nuit Électronique » de l’Institut Français du Maroc, qui aura lieu le samedi 15 juillet, une expérience unique au sein de cette programmation inédite.

Jeudi 13 juillet

18h00 – 19h30 Hisham

19h30 – 21h30 Osens

21h30 – 23h30 Didiss b2b Bouta

Vendredi 14 juillet

18h00 – 19h30 Candle

19h30 – 21h30 Jarni

21h30 – 23h30 Irenee S

Samedi 15 juillet La Nuit Électronique de l’Institut français du Maroc

18h00 – 19h00 Bel Age

19h10 – 20h10 Kawtar Sadik (live)

20h20 – 21h20 Jarl Flamar (live)

21h30 – 23h30 Braxe + Falcon

Dimanche 16 juillet

18h00 – 19h30 Hi Jane

19h30 – 21h30 Simo Jettou

21h30 – 23h30 Memed Awad

Jeudi 20 juillet

18h00 – 19h30 Rita Nas

19h30 – 21h30 Slim Peace b2b Blossom

21h30 – 23h30 Lilya Mandre

Vendredi 21 juillet

18h00 – 19h30 Yaya

19h30 – 21h30 Chaou B

21h30 – 23h30 Bas Ibellini

Samedi 22 juillet

18h00 – 20h00 Warm up by TEKWIN DJs

20h00 – 22h00 Qaboo b2b Capra

22h00 – 23h30 Guedra Guedra (DJ Set)

Dimanche 23 juillet

18h00 – 19h30 Holly Molly

19h30 – 21h30 Sweethis

21h30 – 23h30 Adam Dirk’Heim

Jeudi 27 juillet

18h00 – 19h30 Rain

19h30 – 21h30 Achil

21h30 – 23h30 Monile

Vendredi 28 juillet

18h00 – 19h30 Cosmicsou

19h30 – 21h30 Giu Nunez

21h30 – 23h30 People’s Choice

Samedi 29 juillet

18h00 – 19h30 Retro Cassetta

19h30 – 21h30 Req Teq

21h30 – 23h30 dOP (live)

Dimanche 30 juillet

18h00 – 19h30 Bel Age

19h30 – 21h30 Nawfal

21h30 – 23h30 Daox

