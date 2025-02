Une étude récente menée par le cabinet de conseil Integrate et l’agence Com & Talk Agency présente les dernières tendances de consommation des médias au Maroc pendant le Ramadan, une période marquée par une forte activité médiatique.

L’étude met en avant l’importance de la combinaison télévision et digital dans les stratégies des marques. Elle souligne que le Ramadan transforme profondément les habitudes médiatiques des Marocains, avec une attention particulière à la consommation de la télévision, qui reste le média principal avec une moyenne de cinq heures et neuf minutes de visionnage par jour, selon les données de CIAUMED. Toutefois, après l’Iftar, l’engagement sur les plateformes digitales, notamment Facebook, Instagram et TikTok, connaît un pic entre 22 heures et 3 heures du matin, offrant ainsi des opportunités pour les marques de renforcer leur présence et d’interagir avec les consommateurs.

L’étude révèle également que les femmes dominent les choix télévisuels pendant les moments de l’Iftar et en soirée, influençant la programmation familiale avec une préférence pour les chaînes 2M et Al Aoula, qui proposent des contenus mêlant humour et émotion.

Par ailleurs, le phénomène du « multi-screening » devient de plus en plus courant, avec 44 % des Marocains alternant entre la télévision et leur smartphone, regardant des rediffusions sur YouTube ou interagissant sur les réseaux sociaux.

« Les annonceurs doivent privilégier des contenus authentiques et immersifs, en s’appuyant sur des formats interactifs pour capter l’attention et renforcer l’engagement. Le Ramadan n’est pas seulement une période de forte audience, c’est un moment clé de connexion émotionnelle. Les marques qui sauront créer ces liens profiteront d’une meilleure mémorisation et d’un engagement durable », souligne Dounia Sekkat, CEO et co-fondatrice de Com & Talk Agency.

L’étude suggère qu’une coordination entre télévision et digital est également recommandée pour maximiser la visibilité après l’Iftar, tandis que YouTube et WhatsApp jouent un rôle essentiel dans les rediffusions et les échanges directs avec le public. La création de récits authentiques et la prise en compte des tendances de consommation s’avèrent également cruciales pour répondre aux attentes des consommateurs, notamment face à une augmentation des dépenses durant cette période.

Partagez cet article :