Le Maroc ambitionne de doubler le nombre des arrivées touristiques en provenance du Royaume-Uni d’ici à 2027, a affirmé, lundi à Londres, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

La participation marocaine au salon World Travel Market (WTM), qui se tient du 7 au 9 novembre dans la capitale britannique, est « extrêmement importante » puisqu’elle intervient dans une phase de relance, a déclaré Mme Ammor à la MAP, précisant que le Maroc a bien redémarré après la pandémie et a réussi à récupérer plus de 76% des arrivées de touristes et plus de 100% des recettes touristiques.

Alors qu’il s’agit d’un des salons les plus importants du monde, « le Maroc se devait d’avoir une présence de taille, en ligne avec son potentiel », a-t-elle indiqué, ajoutant que c’est pour cette raison que plusieurs tours opérateurs et représentants des régions ont fait le déplacement.

Au moment où l’Europe, avec l’Espagne et la France, est le principal marché émetteur vers le Maroc, l’Angleterre est désormais un gros marché, qui représente près de 600.000 arrivées et plus de deux millions de nuitées par an, a expliqué Mme Ammor.

L’Angleterre est donc notre troisième marché en termes de touristes et le deuxième en termes de nuitées, a détaillé la ministre.

« Notre objectif à long terme est de doubler le nombre de touristes qui visitent le Maroc à l’horizon 2030 », a-t-elle assuré, précisant que sur le marché britannique en particulier, « le but est de doubler le nombre de touristes dans les quatre années qui viennent ».

Ce salon est en conséquence l’occasion idoine pour rencontrer les principaux tours opérateurs, les compagnies aériennes et tous les grands acteurs du secteur touristique, en vue de mettre en place des plans concrets permettant de doubler ce volume, a conclu Mme Ammor.

Au milieu des quelque 3.500 exposants, le stand de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) occupe une place de choix avec une trentaine de tours opérateurs, la Royal Air Maroc, les représentants des conseils régionaux de tourisme de plusieurs régions du Royaume et la Confédération nationale de Tourisme (CNT).

Le stand, qui jouit d’une visibilité importante, offre une animation diversifiée, un espace digitalisé immersif, une projection du film de la campagne « Morocco Kingdom Of Light », un coin dédié à la calligraphie arabe et des expériences à la fois musicales et culinaires.

LNT avec Map

Partagez cet article :