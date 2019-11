PARTAGER AMMC : CDC Group plc dépasse les 5% de participation dans le capital de BMCE BoA

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public que dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital de BMCE Bank of Africa réservée à CDC Group plc, ayant fait l’objet du prospectus visé par l’AMMC sous la référence VI/EM/023/2019, CDC Group plc a déclaré avoir franchi directement à la hausse, le 5 novembre 2019, le seuil de participation de 5% dans le capital de BMCE Bank of Africa et ce, suite à la souscription de 10 723 555 actions BMCE Bank of Africa.

Suite à cette opération d’augmentation de capital, CDC Group plc déclare détenir 10 723 555 actions BMCE bank soit 5,37% du capital de ladite banque.

Dans les douze mois qui suivent le franchissement du seuil précité, CDC Group plc déclare envisager :

– d’arrêter ses achats sur la valeur BMCE Bank of Africa et ;

– de siéger au conseil d’administration de BMCE Bank of Africa

LNT avec CdP