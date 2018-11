PARTAGER Ami du Maroc, Moratinos nommé à la tête de l’Alliance des Civilisations,

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a nommé, mardi, l’ancien chef de la diplomatie espagnole, Miguel Angel Moratinos Cuyaubé, en tant que Haut-Représentant des Nations-Unies pour l’Alliance des civilisations, et ce à compter du 1er janvier 2019.

« M. Moratinos succèdera à M. Nassir Abdulaziz al-Nasser, du Qatar, à qui le Secrétaire général a exprimé sa gratitude pour sa vision et le leadership dont il a fait preuve pour améliorer le dialogue avec les parties prenantes et renforcer le travail et les objectifs de l’Alliance », a indiqué l’ONU.

L’Alliance des civilisations des Nations-Unies a été créée en 2005 à l’initiative de l’Espagne et de la Turquie, sous les auspices de l’ONU, avec pour mission de promouvoir de meilleures relations interculturelles à travers le monde.

M. Moratinos a consacré sa carrière professionnelle et politique aux relations internationales et à la coopération pour le développement, ayant notamment occupé les fonctions de ministre des Affaires étrangères et de la coopération de son pays (2004-2010), présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies et assuré les présidences en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), du Conseil de l’Europe et du Conseil de l’Union européenne, précise un communiqué de l’ONU.

Lorsqu’il était ministre, M. Moratinos a encouragé un multilatéralisme effectif, l’Alliance des civilisations et le Groupe d’amis pour la réforme de l’ONU.

LNT avec Map