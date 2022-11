La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima-Zahra Mansouri, a affirmé mardi que le plan d’action du ministère pour l’année 2023 dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme portera principalement sur la mise en place d’espaces inclusifs et prospères, le renforcement de l’offre territoriale tournée vers l’investissement, la mise à jour du système d’aménagement du territoire et l’instauration d’une politique urbaine renouvelable.

Les axes d’intervention du ministère s’articuleront essentiellement autour de la réhabilitation des zones fragiles, en améliorant l’accès aux services de base et en diversifiant l’économie dans le cadre d’espaces fonctionnels, la réhabilitation des centres ruraux, la rationalisation de la gestion des ressources naturelles, ainsi que la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, a indiqué Mme Mansouri lors de la présentation et l’examen du projet de budget du ministère pour 2023, devant la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, du logement et de la politique de la ville au Parlement. La ministre a, dans ce sens, mis l’accent sur le renforcement de la cohésion sectorielle des interventions publiques à l’échelle du territoire national, en consultant les orientations politiques générales de l’aménagement du territoire au niveau du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, outre l’adoption des orientations des Conseils de gouvernement et des ministres. S’agissant du développement des zones rurales, le plan d’action du ministère comprend la mobilisation des partenaires des secteurs public et privé pour mettre en œuvre le programme national de développement intégré des centres ruraux émergents et mettre en place une gouvernance de partenariat et de contractualisation pour achever les projets prioritaires, lancer les projets relatifs à 12 centres régionaux pilotes et poursuivre le contrôle de l’élaboration des projets territoriaux pour le programme prioritaire relatifs à 77 centres ciblant 928 000 personnes.

Au niveau de l’urbanisme, Mme. Mansouri a indiqué que la mise en œuvre du programme de renforcement de l’offre territoriale tournée vers l’investissement se fera à travers l’approbation de 15 plans qui concernent la réhabilitation des grandes villes, des zones métropolitaines et des zones de densité urbaine, et l’approbation de 6 plans directeurs pour le développement urbain et 90 plans de réhabilitation. Il s’agit aussi de définir des zones de développement urbain pour les zones constructibles à même d’attirer des investissements avec 29 agences urbaines.

Le programme orienté vers l’urbanisme, a enchaîné la ministre, connaitra une révision du système actuel d’aménagement du territoire, en mettant à jour et en adaptant la loi 12.90 relative à l’urbanisme et la loi 25.90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements en renforçant le principe de justice immobilière. Mme Mansouri a ainsi insisté sur la simplification et la réduction des délais d’octroi des permis de construire des petits projets qui constituent environ 80% des projets autorisés.

La ministre a, en outre, mis l’accent sur la mise en place d’une politique urbaine renouvelable, le renforcement de la gouvernance urbaine par le repositionnement des agences aux niveaux territorial et régional et la promotion d’une gouvernance territoriale renouvelée qui place le développement au centre de ses préoccupations tout en renforçant la décentralisation et la déconcentration. Elle a également souligné le renforcement du projet de e-urbanisme pour faire de la digitalisation un facteur décisif de compétitivité et de relocalisation des agences urbaines.

S’agissant d’architecture urbaine, la ministre a expliqué que le plan d’action de l’année prochaine porte sur la réhabilitation et la valorisation du patrimoine architectural, à travers 9 études d’aménagement et de restauration des quartiers anciens qui concernent les villes d’Azemmour, El Jadida, Fès, Tanger, Sefrou, Ouazzane, Safi, Kasbah de Boulaouane et Guelmim, avec un taux de couverture allant jusqu’à 76%.

Pour améliorer la qualité architecturale et revaloriser le paysage urbain, une étude de 6 chartes architecturales sur les médinas de Debdou, Figuig, Bhalil, Sefrou, Guelmim et Tiznit sera lancée, en plus de deux autres sur Azemmour et Fès qui seront achevées en 2023.

Dans ce contexte, Mme Mansouri a souligné que les objectifs stratégiques encadrant l’action du ministère s’articulent autour de l’appui au développement des zones rurales, le renforcement de leur attractivité économique, la valorisation de la qualité architecturale et paysagère, la réhabilitation des médinas, le développement du secteur immobilier et sa professionnalisation ainsi que la promotion de la qualité, la sécurité et la durabilité.

Ces objectifs comprennent également le renforcement du cadre juridique, la mise à niveau du cadre institutionnel, la coopération internationale, le développement de la gouvernance, le renforcement de la cohérence des interventions publiques à l’échelle du territoire national et l’établissement d’un cadre de référence national pour un développement urbain juste, durable et stimulant.

LNT avec Map

