Amal Adyel, figure marocaine du triathlon et ambassadrice de Nike, a confirmé sa participation au Championnat du Monde VinFast IRONMAN Féminin qui débutera le 14 octobre à Kona, Hawaï.

Amal Adyel possède un impressionnant palmarès dans le triathlon tant au niveau national qu’international et s’apprête à démontrer une fois de plus sa détermination et son esprit sportif lors de cet événement sportif.

« Pour moi, c’est un honneur de faire partie de cet événement prestigieux et de concourir aux côtés de certains des athlètes les plus talentueux au monde », a-elle déclaré. « Le Championnat VinFast IRONMAN Féminin est un puissant témoignage de la force et de la résilience des athlètes féminines, c’est aussi l’occasion de repousser nos limites et de poursuivre nos passions auprès de véritables légendes du triathlon ».

En témoignage de leur engagement commun pour le bien-être global de l’athlète, Nike et son distributeur de confiance Hudson ont uni leurs forces avec Amal Adyel pour soutenir le Championnat VinFast IRONMAN Féminin à Kona, Hawaï, mettant en avant leur engagement envers le bien-être global des athlètes. Ce partenariat reflète la vision partagée de Nike et Hudson en matière d’émancipation des athlètes et de promotion de l’excellence athlétique, tout en mettant l’accent sur l’importance de la pleine conscience, de la nutrition et de la récupération.

Le Championnat du Monde VinFast IRONMAN Féminin à Kona, Hawaï, réunira plus de 2100 athlètes de 73 pays, âgés de 18 à 79 ans, avec une moyenne d’âge de 44 ans.

Les supporters peuvent suivre le parcours d’Amal lors du Championnat du Monde VinFast IRONMAN Féminin sur Instagram, via le lien suivant : https://www.instagram.com/ironmantri/

