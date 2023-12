ALSA Maroc a lancé le mois dernier sa campagne Movembre Bleu, une initiative dédiée à la sensibilisation au cancer de la prostate dans l’ensemble des villes où elle opère. Cette campagne a fait suite à la réussite de la campagne Octobre Rose qui s’est déroulée tout au long du mois d’Octobre, renforçant ainsi l’engagement continu d’ALSA envers la santé de ses collaborateurs et collaboratrices.

Movembre Bleu : un engagement pour la santé masculine

Après un mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein en octobre, ALSA Maroc s’est joint à la campagne Movembre Bleu, une initiative destinée à éclairer les enjeux du cancer de la prostate. Ainsi, Alsa a mis en place des actions concrètes telles que le dépistage gratuit du cancer de la prostate aux collaborateurs âgées de 50 ans et plus et l’organisation de séances de sensibilisation au cancer de la prostate, y compris les méthodes de prévention et les signes à surveiller, animées par les médecins de travail et destinées à tous les collaborateurs au sein de Alsa.

La campagne « Movembre Bleu » vise à briser le silence et à encourager les collaborateurs de Alsa à prendre soin d’eux-mêmes en faisant preuve de vigilance, en dialoguant ouvertement et en cherchant un soutien médical en cas de besoin.

Octobre Rose : une campagne dédiée à la santé féminine

Durant le mois d’Octobre, Alsa Maroc s’est mobilisé pour « Octobre Rose », une initiative dédiée à la sensibilisation au cancer du sein. L’opérateur a ainsi mis en place un dispositif spécial afin de mettre en lumière l’importance cruciale du dépistage précoce du cancer du sein.

En collaboration étroite avec des professionnels de la santé, ALSA Maroc a organisé des campagnes de dépistage offrant des services médicaux gratuits, des mammographies et échographies, à ses collaboratrices âgées de 40 ans et plus, ainsi que des journées de sensibilisation avec la participation de médecins du travail dans chaque ville où l’entreprise opère pour sensibiliser les femmes aux soins préventifs. L’entreprise a également recueilli et partagé les témoignages de ses collaboratrices, qui serviront d’inspiration, dans le cadre de l’initiative « votre voix compte ! ».

La santé, un pilier stratégique de Alsa Maroc

ALSA Maroc considère la santé comme un capital inestimable. En tant qu’entreprise engagée envers la responsabilité sociale, elle positionne la santé de ses employé.e.s au cœur de ses préoccupations. Cet engagement se manifeste par des initiatives préventives pour soutenir la santé physique et mentale de ses collaborateur.trice.s, telles que des campagnes de dépistage du diabète, des mesures de la tension artérielle, des examens de la vue, et bien d’autres.

« Chez ALSA Maroc, nous aspirons à créer une culture d’entreprise où le bien-être et la santé ne sont pas simplement des éléments annexes, mais des fondations sur lesquelles reposent la croissance, le succès et la prospérité. La santé, pour nous, va au-delà de l’absence de maladie ; c’est le pilier sur lequel nous construisons une communauté professionnelle épanouie. » déclare Widad Smyej, Directrice du Capital Humain et RSE Alsa Maroc.

LNT avec CdP

