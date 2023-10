Dans un communiqué, Alsa informe la communauté étudiante des villes de Tanger, Khouribga, Marrakech, Casablanca, Rabat et Agadir de la disponibilité de ses cartes de bus dédiées aux étudiant.e.s. Depuis le 25 septembre, ces cartes d’étudiant.e.s peuvent être obtenues sur présentation des documents administratifs requis. Conçues et mises en vente dans le but de faciliter les déplacements des étudiantes et étudiants des établissements publics entre leur domicile et leur établissement scolaire ou universitaire, les cartes d’abonnement Étudiant.e.s d’Alsa représentent une option de mobilité efficace, moderne et accessible.

Les cartes d’abonnement spéciales Étudiant.e.s/Élèves d’Alsa deviennent de plus en plus populaires, devenant ainsi un allié essentiel dans la vie quotidienne de cette catégorie. Le nombre d’abonné.e.s est passé de 117 189 pour l’année scolaire 2021-2022 à 134 250 pour l’année 2022-2023, soit une augmentation de près de 15 %. Cette croissance s’est traduite par 32 270 669 voyages effectués par les étudiant.e.s abonné.e.s sur les lignes d’Alsa au cours de l’année scolaire 2022-2023, comparativement à 26 951 621 voyages durant l’année précédente. Par ailleurs, cette catégorie d’utilisateurs a bénéficié de l’extension du réseau qui a été enrichi de 2 nouvelles lignes, portant le nombre total de lignes à 233 pour l’année 2022-2023.

À Casablanca, le processus de souscription est simplifié, avec 5 agences commerciales mobilisées. La carte d’abonnement étudiant.e.s Casabus opérée par Alsa est destinée aux élèves et étudiant.e.s des établissements d’enseignement public situés dans le territoire de l’ECI Al Baida, à savoir Casablanca, Mediouna, Nouaceur et Mohammedia. La réception des dossiers des étudiant.e.s et élèves souhaitant bénéficier de la carte d’abonnement étudiant.e.s Casabus opéré par Alsa a débuté le 15 septembre dernier dans 5 agences commerciales du groupe, à savoir Maârif, Nations Unies, Bernoussi, Hay Hassani et Mohammedia. Les agents commerciaux de Casabus opéré par Alsa sont également présents dans certaines institutions d’enseignement, notamment la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Route el Jadida, la Faculté des lettres et sciences humaines de Ben M’sik, la Faculté des lettres et ses sciences humaines de Mohammedia, et la Faculté des sciences et techniques de Mohammedia. Cette offre d’abonnement a rencontré un vif succès à Casablanca, avec un total de 14 743 abonnements souscrits au cours de l’année scolaire 2022-2023 et 2 706 290 étudiant.e.s transporté.e.s.

À Agadir, Alsa a lancé une opération pilote pour une solution innovante visant à digitaliser le processus de paiement de la recharge des cartes. Les client.e.s de Alsa à Agadir bénéficient depuis plusieurs mois d’une expérience en ligne, offrant davantage de fluidité et de rapidité. Cette avancée technologique s’inscrit dans l’engagement du groupe en faveur de la mobilité intelligente, en proposant des solutions innovantes d’optimisation adaptées aux besoins de ses client.e.s.

Alsa réitère son engagement en faveur de la mobilité en tant que catalyseur du progrès. En particulier, le groupe reste attentif aux besoins spécifiques de certaines franges de la population, notamment les étudiant.e.s, et demeure déterminé à soutenir leur parcours éducatif en facilitant l’accès à leurs établissements dans les meilleures conditions.

