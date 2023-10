Les programmes de lutte contre l’analphabétisme ont bénéficié, au cours des cinq dernières années, à plus d’un million de personnes par an, a affirmé le directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA), Abdelouadoud Kharbouch.

Le nombre total des bénéficiaires a atteint 9,1 millions avec une augmentation moyenne annuelle de 8%, a indiqué M. Kharbouch dans un entretien à la MAP à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre l’analphabétisme, célébrée le 13 octobre de chaque année.

Ce résultat, qui s’inscrit en droite ligne de l’objectif de l’éradication de l’analphabétisme à l’horizon 2029, est le fruit des efforts déployés par l’ensemble des intervenants pour élargir la base des bénéficiaires à travers la diversification de l’offre en matière de lutte contre l’analphabétisme, a-t-il dit, relevant que la priorité est accordée aux jeunes filles, aux femmes ainsi qu’à la population rurale et aux jeunes.

Ainsi, la part des bénéficiaires chez cette couche sociale a atteint une moyenne de 90%, soit une hausse annuelle de 7%, a-t-il relevé.

Le nombre de bénéficiaires s’est élevé à 55% lors des 10 dernières années chez la population rurale et à 27% chez les jeunes, a-t-il ajouté.

M. Kharbouch a souligné, à ce propos, que le chantier de la lutte contre l’analphabétisme est une responsabilité collective et un engagement national qui requiert la contribution de l’ensemble des parties concernées en vue de diversifier et améliorer l’offre et consacrer la bonne gouvernance pour garantir le droit de tous à l’éducation.

Le président de l’ANLCA a fait savoir que l’Agence a mis en place, selon une approche participative, une nouvelle feuille de route pour la période 2023-2027, en application des Hautes Orientations Royales relatives à la réforme du système éducatif et à l’éradication définitive de l’analphabétisme, et ce conformément au principe de l’apprentissage tout au long de la vie.

Cette feuille de route s’articule autour de plusieurs axes, notamment l’accès équitable et inclusif à l’enseignement, le renforcement de la convergence des efforts des intervenants au niveau national et provincial ainsi que l’amélioration de la qualité des cursus et le renforcement des mécanismes de gouvernance stratégique dans l’objectif d’élaborer et de mettre en œuvre un cycle dédié à la lutte contre l’analphabétisme des parents et tuteurs des élèves, a-t-il poursuivi.

Parmi les grands axes de cette feuille de route, M. Kharbouch a cité l’actualisation des programmes de lutte contre l’analphabétisme et leur adaptation aux besoins des catégories cibles ainsi que la reconnaissance institutionnelle des certificats d’alphabétisation pour faciliter l’accès des bénéficiaires à la formation professionnelle.

Il a également affirmé que l’Agence a élaboré des plans d’action régionaux avec la participation de l’ensemble des intervenants et veillé à la mise en œuvre de programmes bien définis pour la réalisation du développement durable, notant que le Maroc ambitionne, d’atteindre le quatrième objectif de développement durable (ODD4) à l’horizon 2030 en garantissant à tous un enseignement de qualité, équitable et global et en renforçant les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie.

L’ANLCA, en collaboration avec divers partenaires nationaux et internationaux, a lancé de multiples initiatives visant à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie afin d’encourager les bénéficiaires à apprendre et à poursuivre leur formation notamment en contribuant à la création de l’Institut africain pour l’apprentissage tout au long de la vie et de l’Observatoire de l’apprentissage tout au long de la vie, a-t-il fait savoir.

Il a, en outre, noté que l’objectif visé à travers ces initiatives est d’améliorer le ciblage pour atteindre l’ensemble des catégories vulnérables, faisant remarquer que ces structures permettent la jonction entre l’apprentissage et la qualification, dans un cadre participatif, ouvert et cohérent avec la culture locale.

L’ANLCA poursuit le développement de l’enseignement à distance en coopération avec les différents partenaires nationaux et internationaux, en vue de toucher davantage de bénéficiaires à travers le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, selon M.Kharbouch.

L’Agence dispose d’un contenu numérique important et diversifié qui comprend des cours vidéo, un programme télévisé et des applications digitales pour les différents programmes de lutte contre l’analphabétisme, de même qu’une plateforme de formation de formateurs et d’encadrants opérant dans le domaine de l’alphabétisation, a-t-il enchaîné.

LNT avec Map

Partagez cet article :