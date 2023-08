La société Alpha 55 a inauguré son quatrième magasin à Casablanca, au sein du centre commercial Aeria Mall, le 24 août 2023, en présence de M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce.

En choisissant Aeria Mall pour cette nouvelle étape, Alpha 55 renforce sa position de leader dans le secteur du retail au Maroc depuis près de 50 ans. Cette implantation résulte d’une stratégie bien pensée visant à rapprocher la marque de sa clientèle et à étendre sa présence dans des zones clés.

Le magasin Alpha 55 à Aeria Mall s’étend sur 2000 m² et propose une vaste gamme d’univers, de produits pour la maison aux articles festifs. Dans le cadre d’une collaboration renforcée entre la marque et l’État marocain, un accord a été officialisé avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, témoignant de leur volonté commune de promouvoir le Made in Morocco. Cet accord engage Alpha 55 à privilégier une sélection élargie de produits conçus et fabriqués au Maroc.

Selon cet accord, Alpha 55 s’engage à substituer au moins 20% de ses importations par des produits fabriqués localement au cours des 3 prochaines années.

M. Ryad Mezzour a souligné à cette occasion : « L’expansion de la marque Alpha 55, notamment avec ce nouveau magasin à l’Aeria Mall, contribuera, sans aucun doute, à l’essor de la distribution moderne au Maroc, un secteur auquel nous prêtons toute l’attention qu’il mérite eu égard au potentiel de développement majeur qu’il recèle et au rôle de locomotive qu’il joue pour le développement de l’économie nationale, en tant que catalyseur du renforcement du sourcing local, de la diversification et la montée en compétitivité de l’offre Made in Morocco ». Et d’ajouter : « c’est pourquoi nous signons aujourd’hui avec la société́ alpha 55 une convention pour le développement du sourcing local, visant à augmenter la part des produits fabriqués au Maroc de 20% notamment pour les produits non alimentaires. Nous nous conformons ainsi aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’Assiste, pour relancer les secteurs productifs et renforcer la souveraineté industrielle et commerciale de notre pays ».

Fondée il y a plus de 44 ans, Alpha 55 a été pionnière en tant que premier grand magasin au Maroc, établissant des normes élevées en matière de choix, de qualité et de service. Après avoir été pendant longtemps associée au magasin de l’avenue Mers Sultan, Alpha 55 est devenue une marque en 2019 avec une ouverture à Anfa Place, puis en 2022 aux Myriades de Bouskoura.

AL

