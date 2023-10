Sous le patronage du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, « Alis, le Grand Gala –Tour 2024 », spectacle international présenté par la compagnie « Le Cirque World’s Top Performers », sera organisé pour la première fois au Maroc.

Cette rencontre culturelle de renom est prévue dans plusieurs villes du Royaume à partir de janvier 2024. Destinées aux spectateurs de tout âge, les représentations sont programmées à Marrakech les 12, 13 et 14 janvier (au Palais des Congrès, à l’Auditorium des Ministres et au Mövenpick Mansour Eddahbi), à Rabat les 19, 20 et 21 janvier (au Théâtre National Mohammed V) et à Casablanca du 25 au 28 janvier (au Complexe Sportif Mohammed V).

« Alis, le Grand Gala », offre une expérience unique en son genre en mettant en scène les artistes circassiens les plus en vogue de la scène mondiale du « Nouveau Cirque ». Il est à préciser qu’une production internationale d’une telle ampleur n’était pas vue au Maroc depuis le passage du Cirque du Soleil à Casablanca en 2012.

L’objectif de « Le Cirque World’s Top Performers » est de faire vivre de grandes émotions, de divertir et d’émerveiller le public du monde entier. Aujourd’hui, ce sera au tour du public marocain de découvrir ce spectacle incroyable » a déclaré Gianpiero Garelli, Fondateur et Président de Le Cirque World’s Top Performers, lors de la conférence de presse organisée mardi 10 octobre à Casablanca.

Et d’ajouter : « Nous sommes donc heureux de présenter Alis pour la première fois dans ce pays extraordinaire qu’est le Maroc ; un pays qui est extrêmement riche en traditions, en histoire, en art et en culture. Nos artistes sont très enthousiastes de jouer ici. Ce sera assurément un spectacle d’exception qui sera empli d’émotions et d’émerveillements ».

Depuis sa création en 2016, Alis a remporté un succès considérable à l’international, attirant plus de 330 000 spectateurs lors de 200 représentations à guichets fermés. La compagnie « Le Cirque World’s Top Performers » est aujourd’hui reconnue comme leader de son domaine en Europe.

Alis est un spectacle familial unique mettant en vedette un collectif de 25 artistes de renommée internationale, triés sur le volet et parmi les meilleurs du cirque contemporain. Parmi ces artistes, on trouve des équilibristes, des acrobates aériens et au sol, des jongleurs, des clowns, des musiciens, tous prêts à éblouir le public avec une douzaine de numéros exceptionnels repoussant les limites des possibilités humaines.

A.L

Programme de la tournée :

Marrakech, au Palais des Congrès, Auditorium des Ministres, Mövenpick Mansour Eddahbi :

Vendredi 12 janvier 2024 à 20h

Samedi 13 janvier 2024 à 16h et 20h

Dimanche 14 janvier 2024 à 16h

Rabat, au Théâtre National Mohammed V :



Vendredi 19 janvier 2024 à 20h

Samedi 20 janvier 2024 à 16h et 20h

Dimanche 21 janvier 2024 à 16h

Casablanca, à la salle couverte du Complexe Sportif Mohammed V :

Jeudi 25 janvier 2024 à 20h

Vendredi 26 janvier 2024 à 20h

Samedi 27 janvier 2024 à 16h et 20h

Dimanche 28 janvier 2024 à 16h

