« Alia in Marrakech »: la web série de l’été débarque sur la toile !

La nouvelle web série estivale « Alia in Marrakech » promet d’immerger les spectateurs dans la vie trépidante de Marrakech, dévoilant ainsi les différentes facettes de cette ville envoûtante.

Écrite et réalisée par Aouatefe Lahmani, cette production originale M Avenue s’inspire de la célèbre série « Emily in Paris » pour capturer l’essence vibrante et exotique de la ville de Marrakech. Chaque épisode de cette série révélera des histoires passionnantes, des aventures comiques et des moments touchants, et promet de divertir les spectateurs tout en les transportant dans la vie cosmopolite et ensoleillée de la ville Ocre.

Le Pitch #AliaInMarrakech

Alia, une femme franco-marocaine passionnée de mode et pleine d’humour, se rend à Marrakech pour se reposer. Lorsqu’elle découvre la M Avenue, un monde fascinant, elle est transportée dans des univers captivants grâce au parcours immersif du Meydene.

Inspirée par cette expérience, Alia décide de rester à Marrakech. Tout en vivant des situations drôles au M Avenue.

Tout au long de ses aventures au M Avenue, Alia devient le témoin privilégié des possibilités infinies qu’offre ce lieu. Elle découvre que la M Avenue est bien plus qu’une simple destination shopping & sorties, mais un espace où la créativité et l’expression de soi sont encouragées. Que ce soit à travers la mode, l’art, la musique ou d’autres formes d’expressions, et surtout un nouveau poumon touristique de la ville de Marrakech.

Cette production audacieuse vise à toucher un large public, avec une attention particulière portée aux marocains résidant à l’étranger. La web-série leur offre l’opportunité de redécouvrir leur pays d’origine et de se reconnecter avec les charmes de Marrakech, sa modernité et son ambiance chic et luxueuse.

Une web série de Aouatefe Lahmani, production M Avenue

La comédienne, Aouatefe Lahmani, connue pour ses web-séries humoristiques à succès et son parcours remarquable dans le cinéma franco-marocain, a découvert sa passion pour la scène dès son plus jeune âge et s’est rapidement imposée au public en 2016. Depuis, elle enchaîne les succès et les collaborations, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

On la remarque notamment dans le film « Amal » de Aida Senna qui fut nommé et primé dans plusieurs festivals mondiaux , Aouatefe Lahmani interprète différents rôles dans plusieurs films notamment « Hayat » de Raouf Sebbahi et « Sound of berberia » de Tarik El Idrissi, ainsi qu’une apparition remarquée dans « Lignée », un court métrage de Amine El Mouetassim qui fera appel à elle de nouveau pour son premier long métrage « Subzero ».

Lorsqu’elle pose ses valises à Marrakech, Aouatefe Lahmani découvre la M Avenue, le reflet du nouveau Marrakech catalyseur de nouveaux talents, moderne et innovant. Fascinée par ce projet, Aouatefe est inspirée par l’idée d’une web série dévoilant aux marocains du monde et autres publics cette nouvelle atmosphère d’excellence, de modernité et convivialité qui vient compléter le glamour de la ville de Marrakech.

La Direction du M Avenue accueille alors le projet et décide de le porter dans la continuité de sa vision de la promotion de la ville, en lançant un pilote de 15 épisodes tourné sur l’Avenue, et ambitionne de tourner les prochains épisodes «Alia in Marrakech» dans tous les joyaux touristiques de la ville de Marrakech.

La web-série tant attendue a été présentée en avant-première ce vendredi 7 juillet au théâtre du Meydene, offrant aux spectateurs un aperçu exclusif de cette création. Dès le samedi 8 juillet, les épisodes seront diffusés sur les comptes Instagram du M Avenue, d’Aouatefe Lahmani et sur sa chaîne YouTube.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir cette production exceptionnelle sur les plateformes en ligne.

