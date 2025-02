Le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, a souligné, jeudi à Casablanca, la nécessité d’une coopération renforcée pour stimuler le commerce intra-africain, actuellement estimé à moins de 15 %. Cette déclaration a été faite lors du 2ème Forum du Dialogue politique des agences de promotion des investissements africaines et asiatiques de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

« Il est impératif de renforcer les chaînes de valeur intra-africaines », a affirmé M. Seddiki, appelant à une meilleure coordination entre les agences de promotion des investissements pour exploiter pleinement le potentiel économique du continent.

Un engagement marocain pour la coopération Sud-Sud

Au cours de son intervention, Ali Seddiki a rappelé que le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a adopté une stratégie proactive en matière de coopération Sud-Sud. Cette approche a permis au Royaume de se positionner comme premier investisseur africain en Afrique de l’Ouest et deuxième à l’échelle continentale.

« Cette dynamique repose sur une diversification des investissements, couvrant des secteurs clés tels que l’industrie, les télécommunications et les services financiers », a précisé M. Seddiki.

Un forum pour renforcer les synergies économiques

Organisé conjointement par le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et le Département de la coopération et du développement des capacités (CCD) de la Banque islamique de développement (BID), cet événement réunit des représentants de 19 pays membres de l’OCI. Sont également présents des représentants du ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, ainsi que des institutions internationales telles que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l’Association mondiale des agences de promotion des investissements (WAIPA) et le Forum économique mondial (WEF).

Le forum vise à partager les expériences relatives à l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), à identifier les obstacles rencontrés et à formuler des stratégies adaptées aux spécificités des pays membres. Il constitue également une plateforme d’échange stratégique entre les agences de promotion des investissements des pays africains et asiatiques membres de l’OCI.

Des sessions dédiées à la coopération économique

Étalé sur deux jours, le forum propose plusieurs sessions axées sur l’analyse des flux d’investissements, l’identification des besoins institutionnels et l’examen d’un cadre de collaboration entre les agences de promotion des investissements des pays membres de l’OCI.

Les débats portent également sur la mise en place de mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, ainsi que sur la création d’un centre d’arbitrage dédié aux pays membres de l’OCI. Cette initiative vise à renforcer la sécurité juridique des investissements et à favoriser un environnement propice à la croissance économique partagée.

En conclusion, les échanges ont souligné l’importance de la coopération intercontinentale pour relever les défis économiques communs et stimuler les échanges commerciaux intra-africains, en mettant l’accent sur des partenariats durables et une intégration économique renforcée.

