ALD AUTOMOTIVE a reçu le prix du « Service Client de l'année 2019»

ALD Automotive Maroc a reçu pour la 2ème année consécutive, le prix de l’Élection Service Client de l’Année 2019* dans la catégorie Location Longue Durée automobile.

Cette récompense reflète les efforts déployés par ALD Automotive Maroc pour placer la satisfaction client au cœur de sa stratégie et met en avant la qualité et la cohérence du dispositif de gestion des relations clients mis en place pour délivrer une expérience client simple et efficace, nous informe le communiqué.

« L’obtention de ce prix ne doit néanmoins pas nous faire oublier que la qualité de service est la résultante d’opérations quotidiennes, et qu’il faut rester humble pour progresser encore plus » Déclare Philippe VALIGNY, Directeur régional et président d’ALD Automotive Maroc.

Ainsi, ALD Automotive développe au quotidien des solutions de mobilité et des outils digitaux connectant en temps réel les différents acteurs de son métier : les conducteurs, les responsables de flotte et également les collaborateurs ALD qui accèdent aux informations via des plateformes dédiées à la gestion des relations clients. Tous ces nouveaux modes de communication constituent une nouvelle manière de partager l’information, pour plus de service et d’efficacité.

« Délivrer un service de qualité est un engagement fort pris par l’ensemble de l’équipe ALD Maroc. Notre plus grand défi aujourd’hui est de continuer à développer nos services et produits pour accompagner des clients de plus en plus exigeants, offrir des solutions de mobilité innovantes et délivrer la meilleure expérience possible.

Cette promesse ne peut être cohérente que si nous restons proche et à l’écoute de nos clients. C’est pour cette raison que nous avons lancé à compter du mois d’octobre, en plus de notre enquête de satisfaction annuelle, des enquêtes à chaud pour évaluer toutes les prestations délivrées. » reprend Philippe VALIGNY.

LNT avec CdP